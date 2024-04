Calificare la turneul final, pentru echipa de cadete a Volei Alba Blaj

Stiri pe aceeasi tema

- FOTO: Volei Alba Blaj, calificare la turneul final al cadetelor, o noua performanța!!! Echipa din „Mica Roma”, 3 victorii, fara set pierdut in „Alba Blaj”! Volei Alba Blaj s-a calificat la turneul final Under 17, cadete, respectiv intre primele 6 formații din țara, dupa ce a caștigat turneul semifinal…

- Echipa feminina de tenis de masa a Romaniei s a calificat la turneul final al Billie Jean King Cup, dupa ce a eliminat dramatic Ucraina, in meciul disputat in SUA, pe zgura verde de la Racquet Park Drive Florida .Dupa ce a fost condusa cu 2 0 dupa prima zi, Romania, al carei capitanul nejucator este…

- Romania face istorie in lumea tenisului feminin! Dupa o batalie epuizanta și plina de suspans, echipa romana s-a calificat in turneul final al Billie Jean King Cup, demonstrand o rezistența și determinare remarcabila in fața Ucrainei. Jaqueline Cristian ș

- Jaqueline Cristian continua sa straluceasca la turneul de la Charleston. Romanca a avansat, joi noapte, in sferturile de finala ale competiției, dupa o victorie fantastica in optimi cu Emma Navarro, a 10-a favorita, scor 6-3, 5-7, 6-1. Jucatoarea noastra a continuat sa se mențina la un nivel foarte…

- Naționala sub 18 ani a Romaniei, echipa calificata la turneul final al Campionatului European din Bulgaria (10-21 iulie), s-a reunit in aceste zile, la Constanța, in vederea participarii la turneul de calificare pentru Euro Under 20. Romania a ales sa participe cu naționala sub 18 ani la turneul de…

- LPS Alba Iulia, calificata de pe primul loc la turneul semifinal de baschet feminin Under 13 Calificare de pe primul loc pentru LPS Alba Iulia la turneul semifinal de baschet feminin U13 Performanța de excepție pentru echipa de baschet feminin Under 13 de la LPS Alba Iulia, aceasta s-a calificat de…

- ​Echipa de handbal feminin Gloria Bistrita a invins sambata, pe teren propriu, formatia Mosonmagyarovar KC, scor 27-25 (15-15), si in mansa retur din sferturile de finala ale European League. Gloria s-a calificat neinvinsa la Turneul F4 de la Graz.

- Weekend perfect pentru echipa de volei cadeti a CSM Constanta, care a castigat cu 3 0 ambele meciuri jucate, sambata, 9 martie 2024, si duminica, 10 martie, in seria A din grupa Perspectiva a Diviziei Nationale, categoria de varsta Under 17. In prima partida, echipa antrenata de Viorel Prejbeanu a invins…