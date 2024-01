Stiri pe aceeasi tema

- Calendarele din 1996, reutilizabile pentru 2024, fac furori pe internet in Statele Unite, unele dintre ele fiind vandute cu peste o suta de dolari. Motivul? Cei doi ani sunt amandoi bisecti, adica au 366 de zile, si fiecare an a inceput intr-o zi de luni, potrivit site-ului specializat timeanddate .…

- Calendarele din 1996, reutilizabile pentru 2024, fac furori pe internet in Statele Unite, unele dintre ele fiind vandute cu peste o suta de dolari. Motivul? Cei doi ani sunt amandoi bisecti, adica au 366 de zile, si fiecare an a inceput intr-o zi de luni, potrivit site-ului specializat timeanddate,…

- Centrul acvatic olimpic, unul dintre cele doua centre construite in regiunea pariziana pentru viitoarele Jocuri Olimpice de la Paris, va funcționa cu 90% energie regenerabila, potrivit președintelui proiectului, Patrick Ollier. Peste 4.000 de panouri solare acopera acoperișul centrului acvatic care…

- Rapperul american Snoop Dogg a anuntat ca s-a alaturat echipei de comentatori si consultanti a NBC, difuzorul american al Jocurilor Olimpice de la Paris din aceasta vara, conform news.ro."Am crescut urmarind Jocurile Olimpice si sunt foarte incantat de perspectiva de a putea urmari toti acesti atleti…

- Revelionul este una dintre sarbatorile pentru care suntem dispusi sa scoatem din buzunare sume uriase de bani. In acest an, cele mai scumpe petreceri au loc in Statele Unite, Dubai, sau Marea Britanie, iar bogatii lumii platesc sute de mii de dolari pentru a intra cu fast in Noul An.

- Ministrul francez al Educatiei a vizitat o scoala in care unii elevi au refuzat sa priveasca un tablou cu femei goale in clasa, ceea ce a provocat un protest al profesorilor, scrie BBC.Elevii si-au acuzat, de asemenea, profesoara ca a facut remarci rasiste si islamofobe, ceea ce scoala neaga, potrivit…

- Muzeul Luvru din Paris va majora in 2024, pentru prima oara in ultimii 7 ani, taxa de intrare cu 29%, iar un bilet va costa in loc de 17 euro, cat este acum, 22 de euro, scrie Reuters, citat de news.ro.Luvrul, care adaposteste celebrul tablou Gioconda, cunoscut și sub numele Mona Lisa, pictat de Leonardo…

- S-a lansat colecția H&M & Paco Rabanne. Cum arata și cat costa hainele In anii trecuți, H&M a lansat colecții speciale in colaborare cu Erdem, Kenzo, Balmain Moschino sau Mugler. Anul acesta, brandul fashion mass market a pregatit o noua colaborare cu o casa de moda celebra. De aceasta data este randul…