Calendare de Advent: ritualul frumuseții înainte de Crăciun Calendarele de advent sunt un obicei german: este o cutie cu un ambalaj special, iar in fiecare casuța se ascunde o surpriza minunata pentru a va surprinde in fiecare zi inainte de sosirea Craciunului. In luna decembrie, exista o tradiție a calendarelor de Advent. Adventul (din latina adventus, „sosire”) este... The post Calendare de Advent: ritualul frumuseții inainte de Craciun appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De sarbatori, te acoperim cu magie. In ajunul Craciunului cu toții ne dorim sa fim mai aproape de familie, mai aproape de cei dragi. Moldtelecom te ajuta sa creezi o atmosfera perfecta. Acum ai cea mai tare experiența și cel mai bogat conținut de filme și desene animate online. Ia-ți un abonament de…

- Pe Piața Independenței din centrul orașului Ungheni a fost instalat, in premiera, un pom de Craciun sintetic. Potrivit Primariei Ungheni, inalțimea acestuia este de 12 metri și a costat circa 250 mii de lei, fiind achiziționat din banii planificați in buget pentru organizarea Zilelor orașului Ungheni,…

- Premierul italian Giusseppe Conte s-a aratat optimist, dupa o discuție cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyden, ca partiile de schi vor fi inchise la nivel european de Craciun. Austria se opune acestei idei, noteaza Rainews, citata de G4Media.ro.”Am avut un schimb excelent de opinii cu…

- Austria a inregistrat 109 decese Covid-19 in ultimele 24 de ore, cea mai ridicata cifra de la inceperea pandemiei, in conditiile in care tara se afla de doua saptamani in carantina, iar in urma cu doua zile au fost inchise scolile si centrele comerciale, relateaza EFE, citata de digi24 . Numarul contagierilor…

- Au ramas mai puțin de doua luni pana sosește Moș Craciun, iar spiridușii din cadrul Asociației “Apel la acțiune” dau startul la cea de-a 4-a ediție a campaniei umanitare “Ajutoarele lui Moș Craciun”. Cei mici i-au scris Moșului, iar organizatorii, impreuna cu peste 400 de satmareni impresionați de situația…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca nu s-a luat in discutie decretarea starii de urgenta in perioada sarbatorilor de iarna, adaugand ca anul acesta ‘ne vom intoarce la ce inseamna sarbatoarea Craciunului’, adica sarbatoarea ‘in si cu familia’. Intrebat intr-o conferinta de presa la Palatul…

- ZOR DE… SARBATORI! Primaria municipiului Sibiu aduce, pare-se, sarbatorile Craciunului mai aproape. (Și nu e caz unic, deoarece, se intimpla cam la fel și la Craiova, Tg. Jiu și Ploiești!) Și asta se poate vede acu ochiul liber, dupa cum au inceputdiverse utilaje montarea beculetelor și a ornamentelor…

- Craciunul ar putea fi anulat in Marea Britanie, din cauza coronavirusului. Matt Hancock, Secretarul de stat in Ministerul Sanatații din Marea Britanie, a explicat ca fiecare persoana din tara trebuie sa contribuie la stoparea coronavirusului. Astfel, anularea Craciunului ar putea fi una dintre masurile…