Calendar Ortodox. Vezi ce sfinti sunt praznuiti astazi In aceasta luna, in ziua a treizecea, pomenirea preacuviosului parintelui nostru Ioan, cel ce a scris Scara. Acest sfant, pe cand era in varsta de saisprezece ani, ajunsese, din pricina iscusintei sale la minte, foarte invatat in toata stiinta de pe vremea lui. Voind sa se aduca pe sine jertfa preasfintita lui Dumnezeu, s a dus la Muntele Sinai, unde s a facut monah si a petrecut in ascultare. Mai tarziu, cand a ajuns la varsta de nouasprezece ani, pornind de acolo, s a dus la un loc de sihastri

