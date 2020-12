Stiri pe aceeasi tema

- Sfantul Andrei, celebrat la 30 noiembrie in fiecare an, reprezinta o sarbatoare speciala pentru romani, pentru ca Sfantul Apostol Andrei este considerat ocrotitorul lor. Sfantul Andrei este primul dintre apostoli care a propovaduit Evanghelia la geto-daci, pe teritoriul Dobrogei, motiv pentru care…

- CHIȘINAU, 27 nov – Sputnik. Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse considera ca declarația președintelui ales al Republicii Moldova, Maia Sandu, cu privire la retragerea trupelor ruse din Transnistria este menita sa submineze eforturile de soluționare pașnica a problemei transnistrene.…

- Doua mari sarbatori creștine au loc in timpul celor 40 de zile, cat ține postul Craciunului. Prima este legata de Intrarea Maicii Domnului in Biserica. Cea de-a doua se refera la unul dintre cei mai importanți sfinți pentru poporul roman: Sf. Apostol Andrei. Postul Nașterii Domnului incepe anul acesta…

- Mai multe companii din Romania au inceput sa se ocupe de petrecerea de final de an pentru angajați. Susțin ca vor ca oamenii cu care lucreaza in fiecare zi sa aiba parte de cateva ore de relaxare și de distracție. Din cauza pandemiei de coronavirus, salile de evenimente vor ramane inchise și totul se…

- Romania ar putea avea 700 de kilometri noi de autostrada si 300 de kilometri de drum expres in urmatorii patru ani, avand in vedere tronsoanele pe care se lucreaza si cele pentru care se va da in curand ordinul de incepere a lucrarilor, a declarat, joi, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, la conferinta…

- CHIȘINAU, 1 oct – Sputnik. Moldova și Rusia au premisele necesare pentru dezvoltarea și extinderea cooperarii reciproc avantajoase, precum și pentru restabilirea completa a legaturilor comerciale și economice. Declarația a fost facuta de premierul Ion Chicu in discursul sau rostit in cadrul Forumului…

- Cu un avans de 3.000 de voturi dupa numararea a 83% din secții, Allen Coliban (USR) a punctat ca victoria sa la Primaria Brașov e sigura și a sarbatorit in aceasta noapte cu echipa sa desfacand o șampanie.Allen, botezat, conform Decat o Revista, dupa Van Allen, o centura de radiații din jurul Pamantului,…