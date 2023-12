Stiri pe aceeasi tema

- De sarbatori, fie ca vorbim de Craciun sau Revelion, fiecare femeie isi doreste o tinuta care sa o avantajeze, cu care poate iesi in evidenta si care poate sa ii dea o stare de bine. Iar designerii vin si anul acesta cu o serie de recomandari – rochia rosie, neagra, aurie sau alba reprezinta o alegere…

- Se spune in tradiția romaneasca rurala ca iarna incepe la Sfantul Niculai, cand, acesta, trebuie sa-și scuture barba cea alba, cu alte cuvinte, trebuie neaparat sa ninga. Daca totuși se intampla sa nu ninga de Sfantul Nicolae, atunci se zice ca ar fi intinerit Sfantul Niculai.Din aceleași motiv, mai…

- Mai sunt doar cateva zile pana in luna decembrie, iar creștinii ortodocși se pot bucura de cele mai importante sarbatori pe final de an. Una dintre ele este Nașterea Mantuitorului Iisus Hristos care se sarbatorește pe 25 decembrie, in fiecare an. Iata ce alte sarbatori mai sunt in urmatoarea perioada!

- Luna decembrie aduce sarbatori importante pentru creștinii ortodocși. Ei bine, printre altele, cei mai mulți credincioșii sarbatoresc Nașterea Mantuitorului Iisus Hristos. Iata cele mai importante sarbatori ale ultimei luni din 2023!

- Sf. Mihail si Gavriil 2023. Credinciosii ii praznuiesc pe Sfintii Mihail si Gavriil in fiecare an, pe 8 noiembrie. Sf. Mihail si Gavriil sunt cunoscuti drept conducatorii cetelor de ingeri si calauze ale sufletelor spre Rai.

- Calendar ortodox noiembrie 2023. Ce sarbatori creștine importante sunt praznuite in luna noiembrie și care sunt marcate in Calendarul Ortodox cu cruce roșie, aflați in randurile urmatoare. Cele mai importante sarbatori creștine din luna noiembrie 2023 Luna noiembrie mai este cunoscuta in tradiția populara…

- Credincioșii ortodocși praznuiesc in luna noiembrie cele mai importante sarbatori. Pe langa acest lucru, mai sunt doar cateva saptamani pana cand incepe Postul Craciunului. Iata tot ce trebuie sa știi despre urmatoarea perioada!

- Creștinii ii cinstesc pe 7 octombrie pe Sfinții Mari Mucenici Serghie și Vah, dar și pe Sfinții Mucenici Iulian preotul, Chesarie diaconul și Polihronie. Sfinții Mucenici Serghie și Vah au trait in timpul domniei imparatului Maximian (286-305). Serghie a fost “primicer” (primul pe lista oficial recunoscuta…