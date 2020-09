Stiri pe aceeasi tema

- 1605: Principele Stefan Boskay daruieste domeniul Zalau lui Senyei Pongratz S-a intamplat in 15 septembrie 1486 – Din ordinul lui Stefan cel Mare, domnul Moldovei (1457-1504), a inceput constructia unui nou palat domnesc la Harlau. 1538 – Instaurarea dominatiei otomane asupra Moldovei. Stefan Lacusta…

- Pe 14 septembrie, este celebrata Inalțarea Sfintei Cruci, cunoscuta și drept Ziua Crucii. In aceasta zi, extrem de importanta pentru creștinii-ortodocoși, sunt marcate mai multe evenimente importante. Tot in aceasta zi, este bine sa rostești rugaciunea care iți va aduce iubirea in viața.

- 1835: se naste Gheorghe Pop de Basesti – judecator, deputat, luptator pentru drepturile romanilor din Ardeal S-a intamplat in 1 august 1404 – Domnul Moldovei, Alexandru cel Bun (1400-1432) a reinnoit Tratatul incheiat, in 1402, cu regele Poloniei, promitandu-i ajutor impotriva tuturor dusmanilor, fara…

- Pe data de 29 iulie este praznuit Sfantul mare Mucenic Calinic, cel pe care, datorita iubirii neclintite fața de Dumnezeu, a fost inzestrat de Tatal Ceresc cu harul facerii de minuni. Credincioșii care i se roaga gasesc la acest sfant, ajutor grabnic și raspuns la toate problemele care nu le dau pace.…

- 1930: se pune piatra de temelie a Bisericii greco-catolice din Zalau CALENDAR CRESTIN: • Ortodox: Soborul sf. Arhanghel Gavriil; Cuv. Stefan Savaitul; Cuv. Sara • Greco-catolic: Sf. Arhanghel Gavril; Sf. Stefan Taumaturgul, cuvios († 797) • Reformat: Jeno • Romano-catolic: Sf. Henric, imparat; Sf. Eugen,…

- Joi, pe 9 iulie, este praznuit Sfantul Pangratie. In aceasta zi de sarbatoare, este indicat sa rostești o rugaciune inedita, care te va ajuta sa afli adevarul despre cei din jur și care te va proteja de minciuni.

- 1935: se deschide tabara legionara de la Marca, unde s-au fabricat caramizi pentru biserica din localitate CALENDAR CRESTIN: • Ortodox: Sf. Andrei, arhiepiscopul Cretei; Cuv. Marta • Greco-catolic: Sf. Andrei, episcop al Cretei († 740) • Reformat: Berta • Romano-catolic: Sf. Elisabeta a Portugaliei

- Sfintii Apostoli Petru si Pavel sunt praznuiti in aceeasi zi deoarece amandoi s-au savarsit la Roma, din porunca imparatului Nero, Petru fiind rastignit cu capul in jos, iar lui Pavel taindu-i-se capul. De sute si sute de ani, crestininatatea si-a indreptat rugaciunile spre Sfintii Apostoli ai neamului,…