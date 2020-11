Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit calendarului ortodox, ziua de miercuri, 18 noiembrie, reprezinta un motiv de mare bucurie pentru fiecare bun creștin. Anual, la aceasta data, credincioșii il sarbatoresc pe Sfantul Mare Mucenic Platon. Iata ce rugaciune trebuie sa rosteasca soțiile pentru soții lor!

- In fiecare an, pe 16 noiembrie, romanii il sarbatoresc pe unul dintre cei mai importanti sfinti din calendarul ortodox. Aceasta esre rugaciunea pe care trebuie sa o spui in aceasta zi pentru iertarea pacatelor. Ce mare sfant sarbatoresc crestinii ortodocsi pe 16 noiembrie 16 noiembrie este o zi importanta…

- Anual, potrivit calendarului ortodox, pe data de 10 noiembrie sunt sarbatoriți mai mulți sfinți mari. Totodata, creștinii trebuie sa știe ca astazi se rostește o rugaciune speciala pentru gasirea liniștii sufletești.

- Potrivit calendarului ortodox, ziua de marți, 3 noiembrie, reprezinta un motiv de mare bucurie pentru credincioși. Anual, la aceasta data, creștinii praznuiesc mai mulți sfinți importanți și rostesc o rugaciune speciala pentru a le merge bine.

- Conform Calendarului creștin Ortodox, creștinii ortocși din lumea intreaga, il sarbatoresc astazi 26 octombrie 2020, pe Sfantul Mare Mucenic Dimitrie, izvoratorul de Mir sau Sfantul Dumitru, izvoratorul de Mir. Iata 35 de urari inspirate, pentru a fi adresate celor care poarta numele Sfantului Dumitru.…

- Conform calendarului ortodox, ziua de sambata, 24 octombrie, anunța o mare bucurie pentru creștini! Anual, la aceasta data, credincioșii sarbatoresc un sfant important. Iata ce rugaciune trebuie sa rostiți pentru a avea spor in casa!

- Astazi, pe data de 21 octombrie, este mare sarbatoare pentru credincioși. Potrivit calendarului ortodox, in fiecare an, in aceasta zi, sunt pomeniți mai mulți sfinți importanți, despre care fiecare bun creștin trebuie sa știe.

- In fiecare an pe data de 25 septembrie sunt sarbatoriți mai mulți sfinți importanți! Se spune ca in aceasta zi trebuie sa fi ințelegator cu toata lumea și sa nu te cerți cu nimeni!