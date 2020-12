Stiri pe aceeasi tema

- 1919: la Zalau se infiinteaza Scoala Normala de Invatatori S-a intamplat in 5 decembrie 1932 – S-a nascut Little Richard (Richard Wayne Penniman)legenda a muzicii rock, vocalist, pianist si compozitor american. 1933 – Este abrogat amendamentul la Constitutia SUA care interzice fabricarea si consumul…

- In fiecare an pe data de 1 Decembrie romanii au parte de o zi foarte importanta deoarece este sarbatorita Ziua Naționala a Romaniei, insa iata ca și alți doi mari sfinți sunt praznuiți la aceasta data!

- 1918: la Nadisul Roman se constituie Comitetul National Roman, condus de Victor Farcas S-a intamplat in 27 noiembrie 1885 – S-a nascut scriitorul Liviu Rebreanu (m.01.09.1944). 1885 – S-a nascut chirurgul Nicolae Hortolomei, membru titular al Academiei Romane (m.03.01.1961). 1895 – A murit Alexandre…

- 1976: este inaugurat monumentul de la Guruslau, realizat de Victor Gaga S-a intamplat in 21 octombrie 1858 – Celebrul dans Can–Can a fost executat pentru prima data, la Paris. 1886 – A murit, la Paris, istoricul si arheologul francez Ernest Desjardins (n.1823). 1891 – S-a nascut Perpessicius (pseudonimul…

- 1927: se inaugureaza Casa de Cultura din Simleu Silvaniei S-a intamplat in 16 octombrie 1853 – Turcia a declarat razboi Rusiei, declansand razboiul Crimeei. 1854 – S–a nascut poetul, dramaturgul si prozatorul britanic Oscar Wilde (“Printul fericit”, “Portretul lui Dorian Gray”, “Balada inchisorii din…

- In fiecare an pe data de 25 septembrie sunt praznuiți mai mulți sfinți importanți. De asemenea, in popor se spune ca in aceasta zi trebuie sa fii ințelegator cu toata lumea și sa nu te cerți cu nimeni. Calendar ortodox 25 septembrie 2020 Data de 26 septembrie aduce o serie de sfinți care sunt sarbatoriți…

- In fiecare an pe data de 25 septembrie sunt sarbatoriți mai mulți sfinți importanți! Se spune ca in aceasta zi trebuie sa fi ințelegator cu toata lumea și sa nu te cerți cu nimeni!

- Este sarbatoare mare astazi pentru credincioși. An de an, pe data de 19 septembrie, romanii praznuiesc trei Sfinți. Iata rugaciunea care trebuie rostita in aceasta zi, pentru a te ajuta in cele mai grele momente!