Stiri pe aceeasi tema

- ■ sustine senatorul PNL de Neamt Eugen Tapu Nazare Asumarea raspunderii Cabinetului Orban pentru Legea bugetului de stat pentru anul 2020, Legea bugetului asigurarilor sociale de stat si Legea de corectare a Ordonantei de Urgenta 114/2018, va permite Romaniei sa functioneze normal, cu un buget care…

- Ziarul Unirea De la 1 ianuarie, legea Roman simplifica procedurile de autorizare și reduce statul la cozi De la 1 ianuarie, intra in vigoare legea Roman sau legea debirocratizarii, prin care se simplifica procedura de autorizare, se reduc termene și se reduce numarul de avize. Totodata, se inființeaza…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Vedea au descoperit, intr-un autoturism condus de un cetatean roman, articole pirotehnice in valoare de 4000 de lei, fara documente de proveniența. In data de 18.12.2019, in jurul orei 16:00, polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului…

- Obiectivul Guvernului este ca Legea bugetului de stat pe anul 2020 si Legea bugetului asigurarilor sociale de stat sa fie adoptate pana la data de 31 decembrie, astfel incat orice roman sa stie pe ce cheltuieli...

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat marti legea pentru aprobarea OUG nr. 60/2019 privind reglementarea unor masuri pentru stingerea unor obligatii fiscale si bugetare, precum si unele masuri referitoare la obligatiile de plata aferente imprumuturilor din venituri din privatizare si imprumuturilor…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat marti legea pentru aprobarea OUG nr. 60/2019 privind reglementarea unor masuri pentru stingerea unor obligatii fiscale si bugetare, precum si unele masuri referitoare la obligatiile de plata aferente imprumuturilor din venituri din privatizare si imprumuturilor…

- Mircea Cartarescu ajunge in partea superioara a listei candidaților puși in discuție pentru Premiul Nobel pentru Literatura arata Alex Shephard, jurnalistul platformei New Republic in analiza pe care o dedica distincțiilor anunțate joi de Academia Suedeza, anunța MEDIAFAX.Citește și: Atenție!…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri ca "insistenta cu care prim-ministrul Viorica Dancila refuza sa solicite acordul Parlamentului pentru un nou Guvern genereaza gravul blocaj in care se adancesc institutiile statului roman". Premierul Viorica Dancila i-a transmis, vineri, presedintelui…