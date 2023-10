Calendar Ortodox. Ce sfinti sarbatorim pe 19 octombrie 2023

Stiri pe aceeasi tema

- Au fost o vara și un inceput de toamna aride și, deși ne bucuram de vreme buna, seceta afecteaza agricultura. Fermierii din sud-estul țarii au tot amanat semanatul graului, in speranța ca va ploua. Pamantul este, in continuare, extrem de uscat, iar asta presupune lucrari mai complexe și un consum mare…

- Sfanta Haritina a viețuit in timpul imparatului Dioclețian (284-305). Ramasa orfana de mica, ea a fost crescuta de creștinul Claudiu. Dometie, dregatorul imparatesc, auzind ca Haritina este creștina, a chemat-o la judecata inaintea tribunalului: «Este adevarat, tanaro, ca fiind creștina tu insați, ii…

- Tot aceasta luna, in ziua a patra, pomenirea celui dintru sfinti parintelui nostru, Ierotei, episcopul Atenei.Acesta a fost, impreuna cu Dionisie Areopagitul, unul din cei noua sfetnici ce erau la Areopag. Deci fiind invatat ale credintei de catre Sfantul Apostol Pavel, a fost hirotonit episcop al Atenei.…

- Mulțumește-I lui Dumnezeu – Cel vechi de zile – pentru varsta patriarhala cu care te-a binecuvantat. Primește-L in sufletul tau pe Hristos Domnul, precum odinioara pe brațe L-a purtat Dreptul Simeon, ca astfel sa te bucuri inca de aici de Imparația cerurilor. Roaga-te Domnului sa nu te paraseasca in…

- Sarbatoarea Sfintei Cuvioase Eufrosina și a Sfantului Serghie de Radonej Pe data de 25 septembrie, Biserica Ortodoxa ii cinstește pe doi sfinți cu vieți remarcabile: Sfanta Cuvioasa Eufrosina și Sfantul Serghie de Radonej. Amandoi au fost modele de nevoința duhovniceasca, de iubire fața de Dumnezeu…

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si una, pomenirea Sfantului Apostol Codrat.Acesta fiind om vechi si mult stiutor a predicat cuvantul Domnului in Atena si in Magnesia; si luminand pe multi cu invatatura dogmelor i a adus la lumina cunostintei lui Dumnezeu. Pentru aceea l au alungat persecutorii de…

- Deși panicați, mulți dintre oamenii din zona de pericol din Crevedia refuza sa plece din case. Reprezentanții primariei se plang ca nu reușesc sa-i convinga: „Ii chemam, dar nu vor sa vina și spun ca nu-i ajuta nimeni!”.Se intunecase, dar paturile pregatite de Crucea Roșie și de Primarie la Caminul…

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si noua, pomenirea Sfantului Mucenic Calinic, cel din Gangra.Acest sfant se tragea cu neamul din Cilicia si era om foarte bun, intarindu se pe sine cu frica lui Dumnezeu. A fost dascal de mantuire multora si invata pe cei ce se inchinau la idoli sa se lase de cele…