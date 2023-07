Calendar-Ortodox: 9 iulie - pomenirea Sfantului Sfintitului Mucenic Pangratie

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta luna, in ziua a opta, pomenirea Sfantului Marelui Mucenic Procopie, cel din Cezareea, in Palestina.Acest mucenic al lui Hristos a trait pe vremea lui Diocletian. Era din cetatea Elia, adica din Ierusalim, nascut din tata binecredincios, care marturisea pe Hristos, anume Hristofor, si din…

- Calendar ortodox: Sfantul Mucenic Iulian din Tars. Semnificația sarbatorii religioase din 21 iunie Calendar Ortodox 2023: Biserica ortodoxa il pomenește in 21 iunie pe Sfantul Mucenic Iulian. Sfantul Iulian s-a nascut in Sicilia. Tatal sau avea rang nobiliar, de credinta era elin, iar mama Sfantului…

- In aceasta luna, in ziua a unsprezecea, pomenirea Sfintilor Apostoli Bartolomeu si Barnaba.Dintre acestia Sfantul Bartolomeu a fost unul din cei doisprezece ucenici, si a propovaduit Evanghelia la indieni, scriindu le Evanghelia lui Matei. A fost rastignit de cei necredinciosi in Alvanupoli, si a primit…

- Este una dintre cele mai vechi sarbatori crestine, cunoscuta drept Duminica de rusalii, Duminica Cincizecimii sau Pogorarea Sfantului Duh. Este și sarbatoarea unor infricoșatoare superstiții: Ca in fiecare an, la 50 de zile de la Sfintele Pasti, creștinii ortodocși și greco-catolici sarbatoresc Rusaliile.…

- In aceasta luna in ziua a douazeci si doua, pomenirea sfantului mucenic Vasilisc, nepotul sfantului Teodor Tiron.Acest sfant a trait in zilele lui Maximian si era din satul Humialon, din Eparhia Amasiei, nepot al sfantului marelui mucenic Teodor Tiron. Odata a fost la lupta muceniceasca mai inainte…

- In aceasta luna, in ziua a optsprezecea, pomenirea sfintilor mucenici Petru, Dionisie Denisa , Andrei, Pavel si Hristina Cristina fecioara.Dintre acestia sfantul Petru era din orasul ce se cheama Lampsac. Adunandu se la Dacno, domnul cetatii evridinilor, a silit pe sfantul Petru ca sa jertfeasca Afroditei,…

- In aceasta luna, in ziua a saptesprezecea, pomenirea sfantului sfintit mucenic Simeon, episcopul Persidei, cu insotitorii sai Avdela preotul, Gotazat, Fusic si altii o mie o suta cincizeci.Ctesifon si Salic care domneau in cetatile Persidei, pe cand imparatea in tara Persidei Sapor, au scris imparatului…

- In aceasta luna, in ziua a treisprezecea, pomenirea sfantului mucenic Artemon.Sf. Mucenic Artemon s a nascut din parinti crestini, in Laodiceea, Siria, in prima jumatate a secolului al III lea. Inca de mic s a pus in slujba bisericii, fiind cititor timp de 16 ani.Pentru ravna sa Episcopul Sisinius l…