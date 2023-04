Calendar ortodox 30 aprilie. Ce sfânt sărbătorim în această zi Apostolul lacov, pescar din Betsaida și fratele Sfantului loan Evanghelistul, a fost unul dintre cei doisprezece apostoli ai lui Iisus Hristos. Atat Sfantul Apostol Iacov, cat si fratele sau l-au parasit pe tatal lor, Zevedei, pentru a-L urma pe Hristos. Sfintele Evanghelii amintesc de faptul ca Apostolul Iacov a fost prezent la Schimbarea la Fața a Mantuitorului, de pe Muntele Tabor, dar și la rugaciunea Mantuitorului din gradina Ghetsimani. Dupa pogorarea Sfantului Duh, la Cincizecime, Sfantul Apostol lacov a predicat Evanghelia in mai multe locuri, ajungand pana in Spania, dupa care s-ar fi… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfanta Cuvioasa Maria Egipteanca Sfanta cuvioasa Maria s-a nascut in Egipt. La 12 ani, a plecat la Alexandria, unde timp de 17 ani s-a dedat la desfranare trupeasca. Intr-un an, a plecat la Ierusalim, cu o corabie, la praznicul Inaltarii Sfintei Cruci. Dar, dorind sa intre in…

- Romanul este o poveste despre jocurile si focurile pasiunii traite cu infiorarea tineretii ce cucereste prin sinceritate, vitalitate si prin melancolica privire retrospectiva asupra unei lumi pierdute. Intr-o zi de vara, tinarul Elio asista la sosirea unui nou rezident la vila italiana a parintilor…

- 76 de migranți din Bangladesh, Pakistan, Egipt, Nepal, Sri Lanka, India, Siria, Maroc și Palestina au fost prinși ascunși printre paleți, in camioanele a doi romani, cand incercau sa fuga in Ungaria. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Sute de manifestanti antiguvernamentali au inconjurat in seara zilei de miercuri, 1 martie, un coafor din Tel Aviv in care se afla Sara Netanyahu, sotia premierului israelian Benjamin Netanyahu, care a ramas blocata ore bune in incinta salonului, pana cand politia a putut degaja zona, relateaza agenția…

- Luptatoarea constanteana Andreea Beatrice Ana, sportiva formata la CS Mangalia, sub comanda antrenorului Marian Oancea, a cucerit singura medalie - de bronz - a echipei feminine a Romaniei care a participat la cel de-al doilea Turneu International Ranking Series al anului: „Ibrahim Moustafa”, organizat…

- Cotidianul britanic Financial Times a publicat o investigație privind circumstanțele in care a inceput razboiul declanșat de Kremlin in urma cu un an. Prin intervievarea a șase membri ai cercului intim al lui Vladimir Putin (toți șase au cerut FT sa ramana anonimi), publicația contureaza o imagine a…

- Șoferul unei autoutilitare a incercat sa scoata ilegal din Romania, 18 cetațeni din Bangladesh, Egipt, Siria și Palestina. Alți șase migranți din Bangladesh au incercat sa treaca granița pe jos.

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a aterizat duminica in Egipt pentru a incepe o vizita de trei zile in Orientul Mijlociu, in contextul in care violențele dintre israelieni și palestinieni au luat amploare, transmite Reuters. Blinken se indreapta luni spre Ierusalim, unde noul guvern de dreapta…