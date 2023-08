Stiri pe aceeasi tema

- Rugaciunea este esențiala pentru orice creștin și reprezinta modul de a comunica cu Dumnezeu. Potrivit Bisericii Ortodoxe, rugaciunea este de trei feluri: de slava, de mulțumire și de cerere. Rostiți urmatoarea rugaciune de iertare oricand simțiți nevoie pentru iertarea pacatelor. Rugaciune de iertare…

- Astazi avem o noua sarbatoare cu cruce neagra in Calendarul Ortodox. Este vorba despre Sfanta Teodora de la Sihla. Pentru a fi ferit de necazuri pe tot parcursul anului, este bine sa rostești o rugaciune catre aceasta.

- Astazi, 27 iulie 2023, este o zi importanta pentru credincioșii din intreaga lume, asta pentru ca este sarbatorit Sfantul Pantelimon. Puțini știu povestea acestuia, dar și rugaciunea pe care este bine sa o rosteasca pentru a fi feriți de boli și pentru a se vindeca de suferințe.

- In fiecare an, pe 27 iulie, creștinii il praznuiesc pe Sfantul Pantelimon, considerat ocrotitorul tuturor medicilor și al bolnavilor. Iata ce nu trebuie sa faci in aceasta zi, dar și ce rugaciune puternica sa rostești in vremuri de suferința!

- Daca ești intr-o perioada in care nu mai ai liniște din cauza faptului ca nu ai stabilitate financiara, ești la locul potrivit. Ce rugaciune trebuie sa rosești daca vrei sa iți gasești un loc de munca. Cat de des trebuie sa o spui.

- An de an, la data de 27 iunie 2023, Biserica Ortodoxa il praznuiește pe Sfantul Cuvios Samson. Cat despre acest Sfant, puțini știu, insa, el a fost un medic plin de compasiune care ajuta necondiționat pe toți cei care ajungeau la el, fie ca se confruntau cu boli ale trupului, fie ca aveau dureri sufletești.…

- Știm deja ca anul acesta, postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel incepe luni, 12 iunie 2023, și va avea o durata de 17 zile. Astfel, acesta, este unul dintre cele mai importante astfel de posturi pe care cei credincioși le respecta an de an. Care este rugaciunea pe care trebuie sa o rostești la inceputul…

- Maine, pe data de 4 iunie, este prima zi de Rusalii. Este sarbatoare cu cruce roșie in calendarul ortodox, iar creștinii trebuie sa fie foarte atenți sa respecte aceasta sarbatoare. Pentru ziua de maine este bine sa rostești o rugaciune, deoarece se spune ca iți va indeplini toate dorințele. Iata ce…