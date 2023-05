Stiri pe aceeasi tema

- Teologii progresiști sunt ecumeniști prin definiție și, poate, prin misiune. Unul dintre ei, T.B., definește ecumenismul ca fiind toleranța fața de celelalte confesiuni creștine, ci nu dezideratul de a uni toți creștinii intr-o singura Biserica. Aproape ca declara ca viseaza la o forța creștina multipolara,…

- Preasfintitul Ambrozie, episcopul Giurgiului, a vorbit despre „pacatul” pe care-l fac unii credincioși in perioada pascala. „Multi dintre dumneavoastra v‑ati impartasit cu trupul si sangele Domnului. Nu ingaduiti sa va fie spre osanda, ci spre viata vesnica! Cautati lumina cea neapusa a Invierii si…

- Postul e menit sa ne scoata din iuresul lumii, in care adesea ne lasam prinsi, si sa ne reaminteasca de faptul ca prioritatile vietii noastre sunt cele de natura duhovniceasca. Cum viata noastra adesea se des-centreaza, postul in general (si Postul Mare in special) are menirea de a ne ajuta sa ne repozitionam…

- „Noi creștinii ortodocși suntem acum in cea mai sfanta saptamana a anului calendaristic. Asta presupune o stare de rugaciune si de recunoștința fața de jertfa Mantuitorului nostru. Tocmai de aceea, pentru ca ma consider un creștin practicant, nu vreau sa fiu contondenta sau sa raspund intr un mod neadecvat…

- Sute de credincioși romano-catolici au umplut in aceasta seara Biserica „Sfanta Treime” de pe Șincai. Preotul protopop-paroh și capelan papal Peter Gered a oficiat aici Vigilia Pascala. Slujba religioasa din noaptea de Inviere este considerata cea mai lunga și cea mai frumoasa liturghie a anului liturgic.…

- Duminica, 5 martie, dupa Sfanta Liturghie, elevi ai Școlii Gimnaziale „George Emil Palade” din Buzau au ridicat rugaciunile lor pentru lume, pace și dragoste, ca intr-un buchet de flori oferite lui Dumnezeu, in Biserica „Sfantul Mina” din municipiu. Este vorba despre participanții la concursul online…

- Sarbatorile zilei:OrtodoxeSf. Mc. Eutropie, Cleonic si VasiliscGreco-catoliceSf. m. Eutropie, Cleonic si VasiliscRomano-catoliceSs. Cunegunda, imp.; Marin, ostas m.Sfintii Mucenici Eutropie, Cleonic si Vasilisc sunt pomeniti in calendarul crestin ortodox la 3 martie.Cei trei Sfinti Mucenici au trait…