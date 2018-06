Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatori religioase ortodoxe: Sf. Mc. Agripina; Sf. Sfintit Mc. Aristocle preotul Sarbatori religioase greco-catolice: Sf. m. Agripina Sarbatori religioase romano-catolice: Preasfanta Inima a Lui Iisus, Sf. Iosif Cafasso, pr. Sfanta Mucenita Agripina este pomenita in calendarul…

- Sarbatori religioase ortodoxe: Sf. Cuv. Onufrie cel Mare si Petru Atonitul Sarbatori religioase greco-catolice: Sf. cuv. Onofrei; Sf. cuv. Petru Atonitul Sarbatori religioase romano-catolice: Sf. Gaspar, pr. Sfantul Cuvios Onufrie cel Mare, pomenit in calendarul crestin ortodox…

- Sarbatori religioase ortodoxe: Sf. Mc. Alexandru si Antonina; Sf. Sfintit Mc. Timotei, episcopul Prusei Sarbatori religioase greco-catolice: Sf. m. Alexandru si Antonin; Sf. ep. m. Timotei Sarbatori religioase romano-catolice: Ff. Ioan Dominici, calug; Diana, fc. Sfintii Mucenici…

- Sarbatori religioase ortodoxe: Sf. Sfințit Mc. Teodot, episcopul Ancirei; Sf. Mc. Zenaida Harti Sarbatori religioase greco-catolice: Sf. ep. m. Teodot al Ancirei. Harți Sarbatori religioase romano-catolice: Sf. Robert, abate Sfantul Mucenic Teodot al Ancirei, pomenit in calendarul…

- Sarbatori religioase ortodoxe: Sf. Mc. Teodosia fecioara; Sf. Sfintit Mc. Olivian Sarbatori religioase greco-catolice: Sf. cuv. m. Teodosia Sarbatori religioase romano-catolice: Sf. Maxim, ep. Sfanta Mucenita Teodosia, pomenita in calendarul crestin ortodox la 29 mai, s-a nascut…

- Sarbatori religioase ortodoxe: Sf. Cuv. Simeon cel din Muntele Minunat Sarbatori religioase greco-catolice: Sf. cuv. Simeon din Muntele Minunat Sarbatori religioase romano-catolice: Ss. Fc. Maria, Ajutorul Crestinilor; Donatian si Rogatian, m. Sfantul Cuvios Simeon cel din Muntele…

- Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, pomenit in calendarul crestin ortodox la 23 aprilie, a trait in timpul imparatului Diocletian (284-305), mai intai in Capadocia si apoi in Palestina. Sfantul...

- Sarbatori religioase ortodoxe: Sf. Cuv. Ioan de la Lavra Veche; Sf. Sfintit Mc. Pafnutie (Harti) Sarbatori religioase greco-catolice: Sf. pr. m. Pafnutie; Sf. cuv. Ioan Paleolavritul. Harti Sarbatori religioase romano-catolice: Sf. Leon al IX-lea, pp. Sfantul Cuvios Ioan de la…