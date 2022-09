Calendar-Ortodox: 25 septembrie - pomenirea Preacuvioasei Eufrosina, fiica lui Pafnutie Egipteanul

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta luna, in ziua a unsprezecea, pomenirea Cuvioasei Maicii noastre Teodora cea din Alexandria.Precum imparatia cerurilor s a asemanat cu zece fecioare, dupa pilda lui Hristos in Evanghelie, in acelasi chip si zece femei, asemanandu se cu schima barbatilor, au zdrobit boldurile ucigatorului de…

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si doua, pomenirea Sfantului Mucenic Agatonic si a celor impreuna cu dansul: Zotic, Zinon, Teoprepie, Achindin si Severian.Mucenicul lui Hristos Agatonic a trait in zilele imparatului Maximian 284 305 , si era dintr o familie buna si cunoscuta, cea a Hypasienilor.Un…

- In aceasta luna, in ziua a douazecea, pomenirea Sfantului si Maritului Prooroc Samuel.Acest sfant a fost din muntele lui Efrem din neamul lui Levi, feciorul lui Elcana si al Anei proorocita. Insa Elcana avea doua femei: pe una o chema Ana, iar pe alta Fenana; si Fenana avea copii, iar Ana nici unul.…

- In aceasta luna, in ziua a optsprezecea, pomenirea Sfintilor Mucenici Flor si Lavru.Acesti sfinti au fost dupa trup frati gemeni, si aveau mestesugul de taietori in piatra, pe care l invatasera de la Sfintii Proclu si Maxim care marturisisera pentru Hristos. Dupa ce au marturisit dascalii lor pentru…

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si cincea, pomenirea Adormirii Sfintei Ana, maica Preasfintei Nascatoarei de Dumnezeu Maria.Sfanta Ana, care prin harul lui Dumnezeu deveni bunica dupa trup a Domnului Nostru Iisus Hristos, se tragea din neamul lui Levi, ultima nascuta a marelui Preot Matan si a sotiei…

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si patra, pomenirea Sfintei Mucenite Hristina Cristina .Aceasta mucenita era din cetatea Tirului, fiica a unui oarecare Urban stratilat. Acesta, suind o intr un turn inalt si asezand acolo zeii sai facuti din aur si din argint si cu podoabe impodobiti, i a poruncit…

- In aceasta luna, in ziua a nouasprezecea, pomenirea Preacuvioasei Maicii noastre Macrina.Sora a sfantilui Vasile cel Mare praznuit la 1 ianuarie si a sfantului Grigorie de Nyssa praznuit la 10 ianuarie , sfanta Macrina era cea mai mare din cei zece copii ai acestei familii de sfinti. La nasterea ei…

- In aceasta luna, in ziua intaia, pomenirea Sfintilor Mucenici si doctori fara de arginti, Cosma si Damian, cei ce s au savarsit la Roma.Acesti sfinti au trait in marea cetate a Romei in zilele imparatului Carin, si erau frati, iar cu mestesugul doctori, vindecand nu numai oameni, ci si dobitoace. Ei…