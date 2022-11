Stiri pe aceeasi tema

- Calendar ortodox 20 noiembrie. Este sarbatoare cu cruce neagra pentru credincioși. Creștini il cinstesc pe Sfantul Cuvios Grigorie Decapolitul. Cine a fost martirul. Tradiții și obiceiuri din aceasta zi importanta. Cine a fost Sfantul Cuvios Grigorie Decapolitul și cum a murit. Calendar ortodox 20 noiembrie…

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si cincea, pomenirea Sfinti Mucenici Marchian Marcian si Martirie Martiriu , notarii.Pavel Marturisitorul, fiind patriarh in Constantinopol dupa adormirea lui Alexandru, pe vremea imparatiei lui Constantie arianul 337 361 , fiindca n a primit arieneasca impartasire,…

- Sfantul Dumitru 2022. Biserica Ortodoxa in praznuiește pe Sfantul Dumitru in fiecare an pe data de 26 octombrie. Aceasta sarbatoare este una dintre cele mai importante și marcheaza sfarșitul toamnei și inceputul iernii. Sfantul Dumitru, numit și Izvoratorul de Mir Sfantul Dumitru este cinstit de creștini…

- Romanii se bucura și astazi de o mare sarbatoare pe 18 octombrie. Calendarul Ortodox arata faptul ca mulți sunt celebrați in aceasta data. Cu toate astea, doar unii cetațeni știu cui trebuie sa ureze ,la mulți ani’. Enoriașii sunt cei care cunosc importanța zilei. Sfantul praznuit acum este autor al…

- Tradiții de Sfanta Parascheva. Sfanta Cuvioasa Parascheva este praznuita de toți creștinii ortodocși in fiecare an, pe data de 14 octombrie. Aceasta mai este cunoscuta in popor și sub denumirea de Sfanta Vineri sau Sfanta patroana a Moldovei. Tradiții de Sfanta Parascheva. Ce este interzis sa faci pe…

- In aceasta luna, in ziua a sasea, pomenirea Sfantului maritului Apostol Toma, numit Geamanul.Acesta propovaduind cuvantul lui Dumnezeu, la midieni, la parti, la persi si la indieni, a fost inchis de Smideu imparatul, caci crezu printr insul Uazan fiul sau si Tertia femeia lui, Migdonia si Narca. Drept…

- In aceasta luna, in ziua a treizecea, pomenirea Sfantului Sfintitului Mucenic Grigorie, Iluminatorul Armeniei celei mari.Acest sfant s a nascut catre anul 240, si era persan de neam, fiul lui Anac, rudenie lui Cusaro, imparatul Armeniei, fratele lui Artavan, imparatul persilor. Fiind prins ca crestin…

- Astazi, 14 septembrie, se sarbatorește Inalțarea Sfintei Cruci sau ziua Crucii de catre Biserica Ortodoxa. Inalțarea Sfintei Cruci este a doua mare sarbatoare dupa Nașterea Maicii Domnului. Aceasta sarbatoare le amintește credincioșilor de patimile și de moartea Mantuitorului Iisus Hristos. Iata rugaciunea…