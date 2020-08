CALENDAR ORTODOX 25 AUGUST 2020 Aducerea moaştelor Sfântului Apostol Bartolomeu. Rugăciune puternică pentru vindecare miraculoasă Sarbatori religioase 25 august 2020 Ortodoxe: Aducerea moastelor Sfantului Apostol Bartolomeu Greco-catolice: Aducerea in Veneția a moaștelor Sfantului Apostol Bartolomeu; Amintirea Sfantului Apostol Tit Romano-catolice: Sfantul Rege Ludovic; Sfantul Preot Iosif de Calasanz CALENDAR ORTODOX 25 AUGUST 2020. Aducerea moaștelor Sfantului Apostol Bartolomeu CALENDAR ORTODOX 25 AUGUST 2020. Aducerea moaștelor Sfantului Apostol Bartolomeu Sfantul Apostol Bartolomeu este unul din cei doisprezece Apostoli ai lui Hristos, potrivit crestinortodox.ro. Impreuna cu Sfantul Apostol Filip și Mariami, sora acestuia, au fost prezenți in cetațile din Siria și Asia de… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

