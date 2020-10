CALENDAR ORTODOX 22 OCTOMBRIE 2020 Sfinţii şapte tineri din Efes vindecă tulburările de somn şi tulburările psiho-emoţionale Sarbatori religioase 22 octombrie 2020 Ortodoxe: Sfintii sapte tineri din Efes Greco-catolice: Sf. ep. Averchie; Cei 7 tineri m. din Efes. [Sf. papa Ioan Paul II] Romano-catolice: Sf. Ioan Paul al II-lea, pp. CALENDAR ORTODOX 22 OCTOMBRIE 2020. Cine au fost Sfinții șapte tineri din Efes CALENDAR ORTODOX 22 OCTOMBRIE 2020. Cine au fost Sfinții șaptedin Efes Sfinții șapte tineri din Efes sunt sarbatoriți de Biserica Ortodoxa de doua ori pe an, pe 22 octombrie și pe 4 august. Adesea, ei sunt intalniți sub denumirea de "cei șapte adormiți", scrie crestinortodox.ro. Peștera celor Șapte Sfinți din Efes, așezata in Muntele Ohlonului, este identificata… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele turc a precizat ca zacamantul se afla la aproape 4.500 m adancime.In august Erdogan anunțase ca acest zacamant conține 320 miliarde de metri cubi de gaz natural, fiind cea mai mare descoperire de acest fel din istoria Turciei. Ministrul Energiei, Fatih Donmez, afirma in…

- Sarbatori religioase 24 septembrie 2020 Ortodoxe: Sfanta Mare Mucenita Tecla, tocmai cu apostolii Greco-catolice: Sf. m. Tecla Romano-catolice: Sf. Gerard, ep. m. CALENDAR ORTODOX 24 SEPTEMBRIE 2020. Cine a fost Sfanta Mucenita Tecla Sfanta Mucenita Tecla este prima femeie martira…

- Sarbatori religioase 20 septembrie 2020 Ortodoxe: Sfantul Eustatie, sotia lui Teopista si fiii lui Agapie și Teopist Greco-catolice: Sf. m. Eustațiu și Teopista cu fiii lor Agapiu și Teopist Romano-catolice: Sfintii Martiri din Coreea CALENDAR ORTODOX 20 SEPTEMBRIE 2020. Cine au…

- Seful Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Sibiu, profesorul Alexandru Dumbrava, ii indeamna pe parinti si elevi sa paseasca cu curaj catre scoli, cu incredere in puterea lui Dumnezeu si ii asigura ca nu sunt singuri, cadrele didactice facand totul ca orele sa se desfasoare in siguranta, relateaza…

- Ziua Crucii este cinstita prin post, rugaciune si praznice. Credincioșii țin post negru pentru a avea o familie sanatoasa, spor și armonie in casa. In aceasta zi, se evita sa se manance usturoi, nuci, prune și pește, in general fructe care au miezul sub forma crucii. Din Calendarul popular aflam ca…

- Sarbatori religioase 26 august 2020 Ortodoxe: Sfintii Mucenici Adrian si Natalia Greco-catolice: Sfintii Mucenici Adrian și Natalia Romano-catolice: Fericita Mucenica Fecioara Veronica Antal; Sfanta Fecioara Ioana; Sfantul Rege Melchisedec CALENDAR ORTODOX 26 AUGUST 2020. Cine sunt…

- Sarbatori religioase 4 august 2020 Ortodoxe: Sfintii sapte tineri din Efes Greco-catolice: Cei 7 tineri m. din Efes; Sf. cuv. m. Evdochia. [Sf. Ioan Maria Vianney] Romano-catolice: Sfantul preot Ioan M. Vianney CALENDAR ORTODOX 4 AUGUST 2020. Cine sunt cei sapte sfinti tineri din…

- Mitropolitul Andrei al Clujului a vorbit joi la Manastirea „Sfanta Maria Magdalena” din Oarța de Sus, satul natal al Inaltpreasfinției Sale, despre femeia creștina și rolul ei misionar, potrivit basilica.ro.Alaturi de Mitropolitul Clujului, la hramul așezamantului monahal au mai slujit Preasfințitul…