Stiri pe aceeasi tema

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfanta XENIA din SANKT PETERSBURG, ocrotitoarea familiei Xenia Grigorievna Petrova a fost sotia unui ofiter de armata, Andrei Fedeorovici Petrov. Ea a devenit vaduva la varsta de 26 de ani cand sotul sau a murit brusc, la o petrecere. Ea a plans moartea sotului ei, si in special…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfinții Ierarhi Atanasie și Chiril, arhiepiscopii Alexandriei Sfantul Atanasie cel Mare – S-a nascut in anul 295, in Alexandria Egiptului, din parinți creștini. La 8 iunie 328, Sfantul Atanasie cel Mare a ocupat scaunul Patriarhiei din Alexandria, deși nu avea decat treizeci de…

- CALENDAR ORTODOX 2022: Sfinții douazeci de mii de mucenici din Nicomidia Acești 20.000 de mucenici au patimit in anul 287, pe cand in Nicomidia pastorea episcopul Chiril. Patimirea a inceput cu botezarea unei fecioare pe nume Doamna. Aceasta era preoteasa slujitoare a idolilor din palatul imparatului…

- CALENDAR ORTODOX 2022: Sfantul Ierarh Petru Movila, Mitropolitul Kievului Petru Movila s-a nascut in vestita familie domnitoare a movilestilor, in orasul Suceava, la 21 decembrie 1596, primind din botez numele Petru (poate dupa cel al bunicului sau, Petru Rares, fiul lui Stefan cel Mare si Sfant). Tatal…

- CALENDAR ORTODOX 2022: Sfintii Mucenici Filimon, Apolonie, Arian si cei dimpreuna cu ei Acesti sfinti mucenici au trait pe vremea imparatului Diocletian si a lui Arian, ighemonul Tebaidei Egiptului. Chipul muceniciei lor a fost asa: au fost prinsi si dusi inaintea ighemonului 37 de crestini. Printre…

- CALENDAR ORTODOX 2022: Sfantul Cuvios Gheorghe de la Cernica Sfantul Cuvios Gheorghe de la Cernica s-a nascut in anul 1730, intr-o familie din Salistea Sibiului. La varsta de 19 ani ajunge in Țara Romaneasca și intra in slujba mitropolitului grec Roșca, arhiereu aflat in Bucureșți. In anul 1750 ajunge…

- CALENDAR ORTODOX 2022: Intrarea in Biserica a Maicii Domnului Intrarea in Biserica a Maicii Domnului comemoreaza aducerea Fecioarei Maria la Templu de catre parinții ei, Sfinții Ioachim și Ana. Arhiereul Zaharia a inchinat-o pe Maica Domnului in Sfanta Sfintelor, locul cel mai sfant din Templu, unde…

- CALENDAR ORTODOX 2022: Sfantul Ierarh Grigorie Taumaturgul, Episcopul Neocezareei Sfantul Grigorie a trait in zilele imparatului Aurelian (214-275) si era din parinti elini si de tanar a ales partea cea buna, cunoscand adevarata credinta in Hristos. Crescand el in varsta, crestea si dreapta credinta…