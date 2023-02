Stiri pe aceeasi tema

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Mare Mucenic Teodor Stratilat Sfantul Mare Mucenic Teodor Stratilat s-a nascut in cetatea Evhaita, spre sfarsitul secolului al III-lea d.Hr. in jurul anul 289. A intrat de tanar in armata imperiala si, dovedindu-se a fi un bun comandant de osti si orator desavarsit, a…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Ierarh Vasile cel Mare Marele ierarh si dascal Vasile cel Mare s-a nascut in Cezareea Capadociei, din parinti crestini. Mama sa Emilia era fiica de martir, iar bunica sa Macrina era o femeie cu frica lui Dumnezeu. Amandoua l-au crescut pe Vasile in focul dragostei pentru…

- CALENDAR ORTODOX 2022: Sfanta Mucenita Anisia fecioara Sfanta Anisia s-a nascut la Tesalonic, din parinti nobili si bogati, cetateni de frunte ai cetatii. Ea a fost crescuta cu mare evlavie intru toata curatia Credintei Crestine. Ramanand orfana de la o frageda varsta, ea s-a inchinat pe sine cu totul…

- CALENDAR ORTODOX 2022: Sfantul Sfințit Mucenic Elefterie Acest sfant a trait in Roma, in anii domniei imparatului Adrian, intre anii 117-138. Mama sa, vaduva Antia a fost invațata sa creada in Hristos de catre Sfantul Apostol Pavel. Antia l-a dus pe Sfantul Elefterie, pe cand era inca un copil, la Anichit,…

- CALENDAR ORTODOX 2022: Sfinții Mucenici Mina, Ermoghen și Eugraf Sfinții Mucenici Mina, Ermoghen și Eugraf au trait la sfarșitul secolului al III-lea și inceputul secolului al IV-lea. Sfinții Mina și Ermoghen s-au nascut amandoi la Atena. Aceștia au locuit insa in Bizanț fiind in slujba imparatului…

- CALENDAR ORTODOX 2022: Sfantul mucenic Paramon Acest sfant a patimit in timpul imparatului Deciu (249-251), din porunca lui Aquilin, conducatorul Nicomidiei. Aquilin intemnițase 370 de creștini. Aceștia au fost duși la templul zeului Poseidon și obligați sa jertfeasca acestei zeitați greco-romane. Paramon…

- CALENDAR ORTODOX 2022: Sfantul Stelian, ocrotitorul pruncilor și familiei Sfantul Stelian Paflagonul, ocrotitorul pruncilor și al familiei creșține, este praznuit pe 26 noiembrie. Sfantul Stelian s-a nascut in secolul al VI-lea, la Adrianopolis, in provincia Paflagonia din Asia Mica (pe teritoriul Turciei…

- CALENDAR ORTODOX 2022: Sfantul Mare Mucenic Platon Sfantul Platon provenea din Ankyra Galatiei, Asia Mica. Fiind el tanar, idolatrii l-au prins propovaduind credința in Iisus Hristos și l-au adus inaintea ighemonului Agripin. Acesta, remarcand frumusețea tanarului adus la el și cunoscand faptul ca avea…