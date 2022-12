Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta luna, in ziua a paisprezecea, pomenirea patimirii Sfintilor Mucenici Tirs, Levchie si Calinic.Acesti sfinti mucenici au trait pe vremea imparatului Deciu si a ighemonului Cumvrichie, care a pornit mare prigoana impotriva crestinilor in partile Nicomidiei, Niceii si Cezareii Bitiniei.Sfantul…

- CALENDAR ORTODOX 2022: Sfantul Cuvios Patapie Sfantul Patapie s-a nascut in anul 380 in orașul Teba din Egipt. Tatal lui era guvernatorul regiunii și urmașul unei binecunoscute familii egiptene. El și soția lui erau creștini evlavioși și l-au indrumat pe fiul lor in citirea Scripturii. Cand Patapie…

- CALENDAR ORTODOX 2022: Sfantul apostol Andrei, ocrotitorul Romaniei Sfantul Andrei a fost un apostol, frate cu Simon Petru, originari din Betsaida, localitate situata pe malul Lacului Genezaret. Aveau o casa in Capernaum și erau de profesie pescari. Numele Andrei deriva din grecescul Andreas, care…

- CALENDAR ORTODOX 2022: Sfanta Mucenița Ecaterina, ocrotitoarea tinerilor, elevilor și studenților Sfanta Mucenița Ecaterina a trait in orașul Alexandria din Egipt, in prima jumatate a secolului al IV-lea. Fiica a guvernatorului cetații, Sfanta Ecaterina a avut acces la cultura vremii, studiind cu ravna…

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si patra, pomenirea celui intre sfinti Parintelui nostru Clement, episcopul Romei.Fericitul si preainteleptul Clement era roman de neam si se tragea din neam imparatesc, fecior al lui Faust si al Matildei. Deci, silindu se la toata invatatura intelepciunii elinesti…

- CALENDAR ORTODOX 2022: Sfinții Apostoli Filimon, Onisim și Arhip Acești sfinți au viețuit pe vremea imparatului Nero. Au fost ucenici ai Sfantului Apostol Pavel și au patimit pentru Hristos in Kolasia. Din Sinaxar aflam ca pe cand iși inalțau rugaciunile catre Dumnezeu in sfanta biserica, impreuna cu…

- CALENDAR ORTODOX 2022: Sfantul Ierarh Grigorie Taumaturgul, Episcopul Neocezareei Sfantul Grigorie a trait in zilele imparatului Aurelian (214-275) si era din parinti elini si de tanar a ales partea cea buna, cunoscand adevarata credinta in Hristos. Crescand el in varsta, crestea si dreapta credinta…

- Tot aceasta luna, in ziua a patra, pomenirea celui dintru sfinti parintelui nostru, Ierotei, episcopul Atenei.Acesta a fost, impreuna cu Dionisie Areopagitul, unul din cei noua sfetnici ce erau la Areopag. Deci fiind invatat ale credintei de catre Sfantul Apostol Pavel, a fost hirotonit episcop al Atenei.…