SARBATORI RELIGIOASE 25 IUNIE 2018:

Ortodoxe

Sf. Mare Mc. Fevronia; Sf. Mc. Orentie si fratii sai; Sf. Mc. Livia



Greco-catolice

Sf. cuv. m. Febronia



Romano-catolice

Duminica a 12-a de peste an

Sf. Wilhelm, abate





Sfanta Mare Mucenita Fevronia este pomenita in calendarul crestin ortodox la 25 iunie.



A trait in timpul imparatului Diocletian (284-305). La varsta de 20 de ani se afla intr-o manastire din Mesopotamia, in care a ramas pana cand, in vremea persecutiilor impotriva crestinilor, a fost scoasa de catre cei trimisi de…