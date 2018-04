Stiri pe aceeasi tema

- Lumea secolului I, cand a fost crucificat Iisus Hristos era dominata de doua mari superputeri: Imperiul Roman in vest si Dinastia Han in est. Conform istoricilor crestinismului, in timpul domniei lui Tiberius, Iisus, un lider religios evreu din Galileea a fost crucificat la Ierusalim pentru subminarea…

- In secolele V si VI, Scitia Mica Dobrogea este adesea atacata de huni, kutriguri si avaro slavi. Cu toate acestea, in vremea imparatului Anastasius I 491 518 , gratie unor prime reforme de ordin financiar desfiinteaza impozite grele aplicate in trecut mestesugarilor si negustorilor , multe orase se…

- Primavara care pare a prinde puteri in acest inceput de Prier, vine parca vestita de hramul Intrarii Domnului in Ierusalim. Cu atat mai mult, aceasta renastere a naturii s-a simtit la Biserica Floriilor de langa cazarma pompierilor militari bacauani unde, duminica, 1 aprilie, a fost savarsita Sfanta…

- OrtodoxeSf. Cuv. Teofan Marturisitorul; Sf. Ier. Grigorie Dialogul, episcopul Romei; Sf. Cuv. Simeon Noul TeologGreco-catoliceSf. cuv. Teofan; Sf. papa Grigore DialogulRomano-catoliceSs. Inocentiu I, pp.; Alois Orione, pr.; Maximilian, m.Sfantul…

- Sfantul Teofan Marturisitorul s-a nascut la praznicul Botezului Domnului (Boboteaza), din parinti cinstiti, Isaac si Teodotia. Amintim ca tatal sau a fost ruda cu imparatul Leon Isaurul (717-740) si a murit pe cand Teofan avea trei ani. La varsta de 12 ani, Teofan a fost logodit cu fiica unui senator,…

- Pomenirea Sfantului Teodor Tiron, pe 17 februarie. Sfantul Mare Mucenic Teodor Tiron, pomenit in calendarul crestin ortodox la 17 februarie, a trait in timpul imparatului Diocletian (284-305), fiind recrut (tiron) in armata romana. S-a nascut in Siria si a facut parte din armata romana in legiunea Tironilor…

- Ortodoxe Sf. Cuv. Xenofont, Maria, Arcadie și Ioan Greco-catolice Sf. cuv. Xenofont și familia sa Romano-catolice Ss. Timotei și Tit, ep. Sfantul Cuvios Xenofont, soția sa Maria și fii lor Arcadie și Ioan sunt praznuiți de Biserica Ortodoxa la 26 ianuarie. Au…

- Ortodoxe Sf. Cuv. Antonie cel Mare; Sf. Cuv. Antonie cel Nou din Veria Greco-catolice Sf. cuv. Antonie cel Mare Romano-catolice Sf. Anton, abate Sfântul Cuvios Antonie cel Mare este praznuit de Biserica Ortodoxa la 17…