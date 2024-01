Stiri pe aceeasi tema

- An de an, la data de 17 ianuarie, este praznuit Sfantul Antonie cel Mare. Totodata, acest sfant este considerat sfantul care ii scapa pe credincioși de farmece și blesteme. Iata rugaciunea puternica pe care este bine sa o rostești astazi pentru a scapa pe credincioși de farmece și blesteme!

- In fiecare an pe data de 16 ianuarie este sarbatoare importanta in Calendarul Ortodox! Biserica Ortodoxa Romana cinstește Lanțul Sfantului Apostol Petru. Ce rugaciune e bine sa rostești in aceasta zi sfanta.

- In fiecare an pe data de 10 ianuarie, Biserica Ortodoxa Romana cinstește doi sfinți - Cuviosul Antipa de la Calapodești și Sfantul Grigorie de Nissa. Ce rugaciune e bine sa rostești astazi pentru infaptuirea miracolelor.

- An de an, la data de 12 decembrie 2023, este praznuit Sfantul Spiridon. Totodata, in Calendarul Ortodox, aceasta sarbatoare este marcata cu cruce neagra, iar pentru credincioșii care țin post este o zi cu dezlegare la pește. Iata ce rugaciune sa rostești, astazi, pentru vindecarea celor bolnavi!

- An an de an, la data de 9 decembrie, in calendarul creștin ortodox, Zamislirea Sfintei Fecioare Maria de catre Sfanta Ana. Ei bine, creștinii de pretutindeni pot sa rosteasca o rugaciune puternica pentru dobandirea de prunci. Iata cuvintele puternice pe care este bine sa le spui astazi!

- Ca in fiecare an pe data de 5 octombrie este sarbatoare mare pentru creștini. Biserica ortodoxa il praznuiește astazi pe Sfantul Sava cel Sfințit. Este sarbatoare cu cruce neagra in calendarul ortodox. Rugaciunea pe care e bine sa o rostești in aceasta zi.

- In fiecare an pe data de 12 noiembrie, in calendarul ortodox, sunt praznuiți Sfantul Atanasie Todoran și Sfantul Ioan cel Milostiv. In aceasta zi de sarbatoare e bine sa rosteși o rugaciune catre Sfantul Ioan cel Milostiv, Patriarhul Alexandriei.

- An de an, la data de 11 noimebrie are loc o sarbatoare importanta in Calendarul Ortodox. Astfel, Biserica Ortodoxa il celebreaza pe Sfantul Mina. Iata rugaciunea pe care este bine sa o rostești astazi, face minuni in momentele de cumpana!