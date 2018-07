Stiri pe aceeasi tema

- O insula situata pe Dunare la granita dintre Romania si Bulgaria, in apropierea punctului de trecere cu bacul intre Calarasi si Silistra, se transforma in cel mai fierbinte punct al distractiei din Romania. La sfarsitul lunii iulie are loc acolo cea de-a sasea editie a „3 Smoked Olives Island“, singurul…

- Zeci de pachete cu hainute pentru copii si adulti, dulciuri si jucarii de tot felul, precum si produse de igiena personala din orasul Osnabruck din Germania au fost impartite enoriasilor Parohiei Bordestii de Jos. Acest lucru a fost posibil datorita bunei colaborari care exista intre preotii celor doua…

- OrtodoxeSf. Mc. Iuliu Veteranul; Sf. Sfintiti Mc. Eladie si Terapont, episcopul Sardiei; Sf. Marturisitor Ioan Rusul (Dezlegare la peste)Greco-catoliceSf. m. Eladie; Sf. Iuliu Veteranul Romano-catoliceSf. Augustin din Canterbury, ep. Sfantul Mucenic…

- Potrivit unui comunicat de presa remis luni de MAE, luand in considerare datele statistice colectate de autoritatile competente la data de 28 aprilie 2018, conform carora prin PCTF Ruse, in Bulgaria, au intrat peste 5.165 autovehicule cu turisti cetateni romani, exista premisele ca la data de 1 mai…

- Ce s-a intamplat azi, 26 aprilie. Pentru cei care vor sa știe ce s-a intamplat azi, 26 aprilie, am facut o trecere in revista a evenimentelor importante din aceasta data. Pe 26 aprilie 1986 a avut loc accidentul nuclear de la Cernobil (Ucraina). Accidentul nuclear de la Cernobil s-a produs pe data de…

- Luptatorul constantean Florin Tita (cat. 55 kg) a reusit sa castige medalia de aur la puternicul turneu international de lupte greco-romane „Petrko Sirakov & Ivan Iliev” din Bulgaria, destinat sportivilor sub 23 de ani. Florin Tita este antrenat la CS Farul de Grigore Gheorghe si este vazut ca o mare…

- Claudiu Keșeru traverseaza un moment fantastic al carierei și marcheaza la foc automat pentru Ludogoreț, formație la care, la inceputul sezonului, prindea primul 11 tot mai rar. VEZI AICI VIDEO! Atacantul roman a marcat al 8-lea sau gol din play-off, 24 in tot sezonul, in partida din deplasare cu Botev…

- Editia a XII a a Zilei Portului Constanta la Krems a reunit, astazi, 19 aprilie 2018, 200 de delegati din Croatia, Germania, Turcia, Bulgaria, Ungaria, Azerbaidjan, Georgia, Kazahstan, Serbia, Cehia, Slovacia, Belgia si Olanda, reprezentand companii si autoritati importante din domeniul transporturilor…