Stiri pe aceeasi tema

- Fundasul Cosmin Moti a marcat din penalti pentru Ludogoret Razgrad in meciul cu Slavia Sofia, scor 3-0, din etapa a doua a campionatului Bulgariei, potrivit news.ro.Moti, care a fost integralist, a marcat in minutul 79 din penalti si a primit un cartonas galben in minutul 88. Celelalte…

- Ultima ora! Scandalul continua in politica din Bulgaria, iar opoziția amenința cu proteste masive saptamana viitoare impotriva guvernului condus de Boiko Borisov. Opozitia bulgara si activisti anti-guvernamentali au amenintat duminica cu o intensificare saptamâna viitoare a manifestatiilor…

- Cea mai profunda criza instituționala a Bulgariei in cațiva ani s-a aprins cu un incident suprarealist, marți, cand un politician centrist a incercat sa planteze tricolorul național pe o plaja din Marea Neagra, dar a fost oprit de agenții de securitate, relateaza Politico. Pana joi, complexul scandal…

- Șeful departamentului bulgar de combatere a traficului cu droguri din cadrul institutiei insarcinate cu lupta impotriva crimei organizate a fost arestat joi, fiind suspectat de luare de mita si colaborare cu traficantii de droguri, informeaza agentiile BTA si EFE, conform Agerpres. Procurorul general…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, joi, in cadrul ședinței de Guvern, ca din 15 iunie se va renunta la izolarea la domiciliu pentru persoanele care vin din tari cu numar mic de cazuri, dand exemplul Austriei, Greciei si Bulgariei. Mecanismul de evaluare va fi stabilit de catre Institutul National de…

- Arheologii au descoperit mozaicuri romane perfect conservate sub vitele de vie din nordul Italiei, posibile elemente decorative ale unei vile cautate de un secol, a anunțat joi primarul localitatii, citat de AFP. Somptuoasele mozaicuri in culori vii si desene geometrice, partial dezgropate…

- Reporter Romania TV: Ce a insemnat pentru dumneavoastra IPS Pimen? Gigi Becali: Un parinte, un duhovnic. Un parinte in viata sfanta, ceea ce trebuie sa fie un parinte calugar. Eram foarte buni prieteni.Reporter Romania TV: L-ati cunoscut? Gigi Becali: Nu ca l-am cunoscut.…

- Ministerul Afacerilor Externe anunța ca procedura de tranzit a cetațenilor romani prin teritoriul Bulgariei a fost simplificata și, astfel, se vor reduce timpii de așteptare in punctele de control pentru trecerea frontierei, potrivit Mediafax.ro Daca pana acum, procedura prevedea ca misiunile diplomatice…