Stiri pe aceeasi tema

- Sfantul Pahomie s-a nascut in Tebaida de Jos (Egipt) si a trait in timpul imparatului Constantin cel Mare (306-337). Ca soldat a luptat in armata imparatului Constantin, in faimoasa batalie impotriva lui Maxentiu. In vremea aceea era pagan. Primeste Botezul si se retrage in pustia Tebaidei, alaturi…

- Sarbatori religioase ortodoxe: Sf. Cuv. Pahomie cel Mare; Sf. Ier. Ahile, episcopul Larisei Sarbatori religioase greco-catolice: Sf. cuv. Pahomie cel Mare; Sf. aep. Ahile al Larissei, Taumaturgul Sarbatori religioase romano-catolice: Sf. Isidor Plugarul Sfantul Cuvios Pahomie…

- Petre Apostol Echipa de handbal de la CSM Ploiesti din Campionatul National al juniorilor II (sportivi nascuti in anii 2001 si 2002) a avansat intre primele opt formatii ale tarii, in urma turneului disputat in faza semifinala, saptamana trecuta, la Turnu Severin. Elevii antrenorului Silviu Stanescu…

- Junii Brasovului - formati din sapte grupuri (Tineri, Batrani, Curcani, Dorobanti, Brasovecheni, Albiori si Rosiori) - organizeaza in Saptamana Luminata mai multe evenimente care vor culmina duminica, 15 aprilie, cu o parada calare pe strazile din centrul vechi al Brasovului, obicei stravechi unic…

- Acum, in așteptarea celei mai importante sarbatori a creștinitații, Invierea Mantuitorului Iisus Hristos, organizația PNL Sighetu Marmației a dovedit din nou ca este o echipa cu suflet mare. Au pregatit pentru mai multe familii nevoiașe, cosul de Pasti cu acoperamant, pe care acestea il vor duce la …

- Motto: „Vorba unire este azi in toate inimile. Toți o voim”. Nicolae BALCESCU (1819-1852), om politic, istoric și scriitor roman Anul 2018 este Anul Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918. In acest an se organizeaza multiple activitați de rememorare a jertfei inaintașilor noștri și a luptei…