Calendar ortodox: 13 ianuarie - Sfintii mucenici Ermil si Stratonic

- In aceasta luna, in ziua a cincea, pomenirea sfintitului mucenic Teopempt episcopul, care prin sabie s a savarsit si a mucenicului Teona.Acest sfant mucenic Teopempt a fost episcop, in zilele imparatului Diocletian, la anii 290. Si ridicand Diocletian prigoana asupra crestinilor, Teopempt a fost cel…

- In aceasta luna, in ziua a patra, pomenirea Soborului sfintilor maritilor apostoli, cei saptezeci la numar.Acesti saptezeci de apostoli, fiind alesi de puterea dumnezeiasca, au fost trimisi in toata lumea ca sa smulga pe oameni din inselaciunea si nebunia idoleasca, si sa i intoarca la cunostinta cinstirii…

- Proorocul Daniel s-a nascut din seminția lui Iuda, seminție imparateasca. A trait cu 460 de ani inainte de Hristos. Cand Ierusalimul a fost cucerit de imparatul babilonean Nabucodonosor, Daniel și tinerii Anania, Azaria și Misail au fost luați robi. Datorita ințelepciunii sale recunoscute, Daniel este…

- In aceasta luna, in ziua a paisprezecea, pomenirea patimirii Sfintilor Mucenici Tirs, Levchie si Calinic.Acesti sfinti mucenici au trait pe vremea imparatului Deciu si a ighemonului Cumvrichie, care a pornit mare prigoana impotriva crestinilor in partile Nicomidiei, Niceii si Cezareii Bitiniei.Sfantul…

- In aceasta luna, in ziua a patra, pomenirea patimirii Sfintei marii Mucenite Varvara Barbara .Sfanta Mucenita Varvara a trait pe vremea imparatului Maximian 284 305 la Heliopolis Helenopont Helespont . Era fiica unui pagan cu numele Dioscur sau Dioscor , care o tinea sub paza, intr un turn inalt, din…

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si noua, pomenirea Sfantului Mucenic Paramon si a Sfintilor 370 de mucenici, care au marturisit impreuna cu el.Acestia au trait pe vremea imparatului Deciu si a lui Achilin, mai marele Rasaritului. Iar pricina credintei in Hristos si a sfarsitului lor, aceasta a fost.…

- In aceasta luna, in ziua a treizecea, Sfintii Mucenici si frati Zenovie episcopul cetatii Egheilor si sora lui Zenovia.Acestia au fost in zilele imparatiei lui Diocletian, fii din parinti crestini. Deci Zenovie sporind in buna cinstire cea dupa Dumnezeu a fost pus episcop al cetatii egheilor, in care…

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si treia, pomenirea Sfantului sfintitului Mucenic si Apostol Iacov, fratele Domnului.Acest sfant Iacov, fratele Domnului, a fost cel intai episcop la Ierusalim, hirotonit de insusi Domnul si intai el a izvodit si a scris dumnezeiasca Liturghie, invatata de la insusi…