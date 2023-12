Stiri pe aceeasi tema

- An de an, la data de 29 noiembrie, are loc una dintre cele mai importante sarbatori din Calendarul Ortodox. Amintim ca, in aceasta zi, este cinstit Sfantul Mucenic Paramon, considerat ca fiind unul dintre marii sfinți vindecatori și izbavitori de necazuri. Iata rugaciunea puternica pe care este bine…

- Astazi, 15 noiembrie 2023, am intrat in Postul Craciunului. Tot la aceasta data, an de an, are loc o sarbatoare importanta, marcata cu Cruce Neagra in Calendarul Ortodox. Este vorba despre Sfantul Paisie de la Neamt. Iata ce rugaciune este bine sa rostești astazi pentru impacare și buna ințelegere!

- An de an, la data de 11 noimebrie are loc o sarbatoare importanta in Calendarul Ortodox. Astfel, Biserica Ortodoxa il celebreaza pe Sfantul Mina. Iata rugaciunea pe care este bine sa o rostești astazi, face minuni in momentele de cumpana!

- Conform Calendarului, astazi, creștinii sarbatoresc un Sfant important pentru Biserica Ortodoxa. Anul acesta, Sfantul Dimitrie cel Nou este praznuit pe data de 27 octombrie și se va ține post. Vezi in randurile de mai jos care este cea mai puternica rugaciune pe care sa o citești azi.

- Sambata, pe 14 octombrie, creștinii ortodocși praznuiesc ziua Sfintei Parascheva, fiind prezenta in Calendarul Ortodox cu Cruce Roșie, deci o mare sarbatoare creștina. In aceste zile, conform canoanelor bisericești, enoriașii vor spune cea mai puternica rugaciune catre Sfanta Parascheva.

- Exista anumite rugaciuni care sunt mai puternice in luna octombrie. Rostite de anumite sarbatori, acestea pot aduce sanatate, belsug si noroc in iubire. Iata despre ce rugaciune este vorba! Cand trebuie sa rostești aceasta rugaciunea? In luna octombrie au loc mai multe sarbatori religioase importante.…

- Sarbatoare cu cruce neagra astazi pentru crestinii ortodocsi. Biserica Ortodoxa ii praznuiește pe Sfanta Haritina și Sfintii Cuviosi Daniil si Misail. Se spune ca astazi e bine sa rostești cea mai veche și puternica rugaciune catre Maica Domnului.

- Astazi, 1 octombrie 2023, este praznuita in calendarul creștin ortodox sarbatoarea Acoperamantul Maicii Domnului. De aceasta sarbatoare cu cruce roșie sunt legate multe rugaciuni puternice, dar și tradiții și superstiții populare.