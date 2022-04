Stiri pe aceeasi tema

- ◉ Aparatura medicala pentru dotarea spitalelor ◉ ”Cea mai sincera prietenie” ◉ Asocieri pentru sport! ◉ Proiecte finanțate prin relocarea unor sume economisite ◉ Digitalizarea și optimizarea activitații DGASPC Ilfov, orientata catre cetațeni ◉ Pasarele pietonale administrate de CNAIR, in grija CJI ◉…

- Cand intra elevii in vacanta de Paste 2022. Anul acesta, elevii din Romania au o vacanta de primavara de doua saptamani. Aceasta va cuprinde atat Pastele ortodox, cat si pe cel catolic. Vacanta de primavara 2022 este programata, conform structurii anului scolar 2021-2022, in aceeasi perioada cu vacanta…

- Astazi, 9 martie, este o zi extrem de importanta in calendarul creștin-ortodox! Toți credincioșii obișnuiesc, din moși stramoși, sa mearga in aceasta zi la Biserica, pentru a se ruga de bine și a imparți celor care au trecut la cele Sfinte. Iata ce sarbatoare este azi, de fapt, dar și ce nu este bine…

- Urmare a parteneriatului incheiat intre Instituția Prefectului și Societatea Naționala de Cruce Roșie – Filiala Suceava, in contul deschis și administrat de catre cea din urma a fost depusa pana in data de astazi suma de 370.433 lei, bani ce vor fi utilizați funcție de necesitați, informeaza Prefectura…

- Un preot din Cluj il critica pe Arhiepiscopului Tomisului, IPS Teodosie, pentru comportamentul sau, care l-a facut sa fie remarcat de catre presa de scandal. Preotul clujean, Dinu Criste, critica faptele și spusele arhiepiscopului Teodosie, și spune despre acesta ca mereu a facut lucruri in antiteza…

- Sarbatoare mare pentru creștini, duminica, 30 ianuarie. La aceasta data sunt sarbatoriți Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Cuvantatorul de Dumnezeu si Ioan Gura de Aur. In calendarul creștin ortodox sarbatoarea este marcata cu Cruce Roșie. Iata ce este bine sa faci astazi!

- India a raportat miercuri 194.720 de cazuri noi de COVID-19, cel mai ridicat bilant zilnic inregistrat in ultimele sapte luni si jumatate, in plin val trei al pandemiei de coronavirus, care a determinat impunerea unor noi restrictii, relateaza Agerpres. Cele aproape 200.000 de cazuri depistate in ultimele…

- In aceasta luna, in ziua a douasprezecea, pomenirea sfintei mucenite Tatiana.Aceasta sfanta mucenita era de neam din Roma cea veche, si a trait pe timpul imparatiei lui Alexandru. Tatal ei a indeplinit de trei ori dregatoria de consul, iar in timpul imparatului Alexandru Sever 222 235 a devenit si diacon…