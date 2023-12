Calendar ortodox, 10 decembrie 2023: Ce sfinti sarbatorim in sfanta zi de duminica

Stiri pe aceeasi tema

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfinții Mucenici Mina, Ermoghen și Eugraf Sfinții Mucenici Mina, Ermoghen și Eugraf au trait la sfarșitul secolului al III-lea și inceputul secolului al IV-lea. Sfinții Mina și Ermoghen s-au nascut amandoi la Atena. Aceștia au locuit insa in Bizanț fiind in slujba imparatului…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfanta Mare Mucenita Varvara, ocrotitoarea familiei. Rugaciune grabnic ajutatoare Sfanta Varvara a trait in vremea imparatului Maximian (286-305), in cetatea Heliopolis (Egipt), fiind fiica unui dregator pagan cu numele Dioscor, care o tinea sub paza, intr-un turn inalt, din pricina…

- Sfantul Mucenic Iacob Persul Sfantul Iacob a trait in secolul al IV lea, in cetatea persana Bitlava. Din cauza prieteniei sale cu Izdegherd, imparatul persilor, Iacob ajunge sa jertfeasca zeilor. Ca urmare a lepadarii credintei in Hristos, mama sa ii scrie: O, ticalosule Pentru ce ai lasat pe Dumnezeu,…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfanta Mare Mucenița Ecaterina Sfanta Ecaterina, fiica principelui Consta, a trait in timpul imparatului Maximian, la inceputul secolului al IV-lea. Cunoștea foarte bine limba greaca și limba latina și avea cunoștințe temeinice de astronomie și de oratorie. Sfanta mucenița Ecaterina…

- In luna a unsprezecea, ziua a noua, sarbatorim pe Sfantul Nectarie Taumaturgul, vindecatorul de cancer. In fiecare an, pe 9 noiembrie, crestinii il sarbatoresc pe Sfantul Nectarie Taumaturgul. Acest sfant s a nascut pe 1 octombrie 1846, in Silivria, un orasel situat in provincia Tracia din nordul Greciei.…

- Sarbatorile zilei de 31 octombrie - Sfinții Apostoli Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul si Narcis/ Sfantul EpimahOrtodoxeSf. Ap. Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul si Narcis; Sf. Mc. EpimahGreco-catoliceSf. ap. Stahie, Apelie, Amplie, Urban, Aristobul si Narcis, din cei 70; Sf. m. EpimahRomano-catoliceSf.…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfintii Mucenici Evlampie si Evlampia, sora lui Acesti Sfinti Mucenici au trait pe vremea imparatiei lui Maximian (286 – 305), pe cand in Nicomidia domnea Maxim. Pornindu-se prigoana impotriva crestinilor, multi se ascundeau in munte si prin pustietati. Printre cei ascunsi se…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfinții Mari Mucenici Serghie și Vah Sfinții mucenici Serghie și Vah au trait in vremea imparatului Maximian (286-305). Chiar daca erau tineri, imparatul le-a acordat funcții inalte in Școala Centiliilor: Serghie a fost „primicer” (al carui nume este scris primul pe lista oficial…