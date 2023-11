Stiri pe aceeasi tema

- CALENDAR ORTODOX 2023: Sfantul Cuvios Grigore Decapolitul Sfantul Grigorie s-a nascut in anul 780 intr-o familie instarita si deosebit de evlavioasa. A mers la scoala inca de mic straduindu-se sa acumuleze cat mai multa invatatura. In acelasi timp dovedeste o mare atractie catre Biserica. Cand a ajuns…

- Credincioșii ortodocși praznuiesc in luna noiembrie cele mai importante sarbatori. Pe langa acest lucru, mai sunt doar cateva saptamani pana cand incepe Postul Craciunului. Iata tot ce trebuie sa știi despre urmatoarea perioada!

- In aceasta luna, in ziua a doua, pomenirea Sfantului Ciprian, cel ce leapada vrajitoria si ajunge episcop.Din relatarea vietii sale, aflam ca un tanar pagan, Aglaid, s a indragostit de Iustina si dorind sa o ia de sotie, cere ajutorul vrajitorului Ciprian pentru ca a fost respins de fecioara. Ciprian…

- Acoperamantul Maicii Domnului este sarbatoarea randuita de Biserica in amintirea aratarii Maicii Domnului in biserica din Vlaherne. Pe 1 octombrie 911, se facea priveghere in aceasta biserica, pentru salvarea cetații Bizanțului (Constantinopol), care era asediata. Citește și: La ora patru dimineata,…

- Sfantul Arhanghel Gavriil i-a vestit lui Zaharia, in timp ce slujea la templu, ca sotia sa Elisabeta, inaintata in varsta, va naste un fiu care se va numi Ioan. Nasterea lui Ioan s-a petrecut cu sase luni inaintea nasterii lui Iisus. Prin ingerii Lui, Dumnezeu a vestit nasterea lui Isaac varstnicei…

- CALENDAR ORTODOX: Sfantul Proroc Zaharia și Dreapta Elisabeta, parinții Sfantului Ioan Botezatorul Sfantul proroc Zaharia a trait in secolul I i.Hr., in Palestina. Era fiul lui Varahia, din neamul lui Aaron, fiind preot in templul din Ierusalim. Zaharia era casatorit cu Sfanta Elisabeta (tot din neamul…

- Potrivit traditiei, Apostolul Toma, nefiind prezent la inmormantarea Maicii Domnului, a primit Sfantul Brau ca dovada a invierii și inalțarii ei cu trupul la cer. Acesta a fost tesut de Maica Domnului din par de camila. Pana in secolul al IV-lea, Braul s-a pastrat la Ierusalim, apai Arcadie, fiul imparatului…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Punerea in racla a Braului Maicii Domnului Conform tradiției, Sfantul Apostol Toma, care nu a fost prezent la inmormantarea Maicii Domnului, a primit Sfantul Brau ca dovada a invierii și inalțarii Fecioarei Maria cu trupul la cer. Braul a fost țesut de Maica Domnului din par de…