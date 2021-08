Calendar BAC 2021. Când începe sesiunea de toamnă Ministerul Educației a decis sa pastreze calendarul examenului de Bacalaureat 2021 așa cum a fost stabilit in toamna anului trecut, in ciuda pandemiei. Prima sesiune a avut loc, urmand ca cea de toamna aa aiba in curand, pentru cei ce au picat. Pe data de 16 august, candidații vor susține prima proba, potrivit calendarului Ministerului Educației . La examenul de Bacalaureat 2021, sesiunea august – septembrie, se pot inscrie cei care nu s-au putut prezenta sau nu au promovat examenul in sesiunea de vara și candidații din promoțiile anterioare care au picat. Candidații se pot inscrie la BAC 2021,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

