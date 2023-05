Un document semnat de ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, arata cate accidente au avut loc din 2018 pana in luna martie din 2023. Din 2018 și pana la finele lunii martie 2023 au avut loc 180 de accidente pe calea ferata a Romaniei, ceea ce inseamna ca o data la 10 zile are loc un incident. Cele mai multe accidente au avut loc in 2019, 45 de incidente, și cele mai puține in 2020, 29 de incidente. Același document exemplifica și incidentele care au loc pe calea ferata. Pe primul loc sunt lovirile autovehiculelor rutiere la trecerile la nivel de catre trenuri in circulație. Urmeaza situațiile…