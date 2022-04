Stiri pe aceeasi tema

Georgia a respins luni acuzatii formulate la adresa ei de Ucraina, care sustine ca guvernul de la Tbilisi ajuta Rusia sa ocoleasca sanctiunile occidentale, transmite agentia EFE.

Republica Moldova și Georgia nu s-ar folosi acum de momentul in care Kremlinul este preocupat de razboiul lansat in Ucraina ca sa-și elibereze teritoriile ocupate de Rusia.

Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, susține ca numarul refugiaților ucraineni ar putea sa creasca in perioada urmatoare chiar daca razboiul se va incheia, anunța Mediafax.

Jurnalistul ucrainean Dmitrii Gordon a venit cu un sfat pentru R. Moldova.. Acesta a declarat ca autoritațile din R. Moldova trebuie sa acționeze promt și sa ocupe Transnistria pana Rusia este ocupata cu Ucraina, transmite știri.md.

Cele 27 de state membre ale UE au convenit luni initierea procesului prin care Ucraina, Republica Moldova si Georgia vor putea deveni, in viitor, membre ale blocului comunitar, in urma cererii formale transmise Bruxellesului de aceste trei tari saptamana trecuta, relateaza agentia EFE.

Ucrainenii ar fi aruncat in aer, ieri, un pod in apropiere de Cuciurgan pentru ca Odesa sa nu fie incercuita din toate parțile de armata rusa, ținand cont ca trupe militare rusești se afla și pe teritoriul regiunii transnistrene.

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a afirmat ca Romania sustine aderarea Ucrainei, a Republicii Moldova si a Georgiei la Uniunea Europeana, dar crede ca o aderare rapida este foarte greu de realizat, anunța news.ro.

Presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj, vineri, pe Twitter, in care afirma ca a avut in cursul diminetii o convorbire telefonica cu presedintele Republicii Moldova. "I-am reconfirmat sprijinul deplin al Romaniei pentru Republica Moldova si cetatenii sai in acest context dramatic in care…