Stiri pe aceeasi tema

- David Petraeus, fost director al CIA și fost comandant al trupelor americane in Afganistan și Irak, a avertizat ca Republica Moldova se afla „in colimatorul lui Putin”, in condițiile in care in Transnistria sunt in prezenți staționați in jur de 1.500 de militari ai armatei ruse. Petraeus a spus, intr-un…

- David Petraeus, fost director al CIA și fost comandant al trupelor americane in Afganistan și Irak, a avertizat ca Republica Moldova se afla „in colimatorul lui Putin”, in condițiile in care in Transnistria sunt in prezenți staționați in jur de 1.500 de militari ai armatei ruse. Petraeus a spus, intr-un…

- David Petraeus, fost director al CIA și fost comandant al trupelor americane in Afganistan și Irak, a avertizat ca Republica Moldova se afla „in colimatorul lui Putin”, in condițiile in care in Transnistria sunt in prezenți staționați in jur de 1.500 de militari ai armatei ruse. Petraeus a spus, intr-un…

- Ministerul de Interne al Republicii Moldova a confirmat un incident armat bizar la granița cu Ucraina anunțat anterior de regimul de la Tiraspol. Acest incident a implicat doi locuitori ai regiunii separatiste din estul Republicii Moldova, printre care un membru al așa-zisei misiuni rusești de pace.

- Principalul negociator al Republicii Moldova pentru rezolvarea conflictului transnistrean - vechi de trei decenii - a exclus duminica orice rol al Rusiei in gasirea unei solutii, atat timp cat Moscova este angajata in razboiul sau din Ucraina, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Vicepremierul pentru…

- Enclava separatista a Transnistriei acuza autoritațile de la Chișinau ca intenționeaza sa utilizeze soldați ucraineni in scopul planificarii și executarii atacurilor asupra instituțiilor și liderilor din regiunea separatista. Vineri, guvernul transnistrean pro-rus a emis aceste acuzații, susținand ca…

- Regiunea pro-rusa Transnistria a acuzat vineri autoritatile centrale de la Chisinau ca antreneaza soldati ucraineni pentru a lansa atacuri asupra institutiilor si liderilor din regiunea separatista. Guvernul pro-european al Republicii Moldova, care denunta razboiul Rusiei in Ucraina, a negat imediat…

- Republica Moldova a inceput un exercitiu militar in apropierea regiunii separatiste Transnistria, care este controlata de trupele ruse, a anuntat duminica Ministerul Apararii de la Chisinau, citat de DPA.Exercitiile vor dura pana vineri, se arata intr-un comunicat. Vehiculele militare au fost deja…