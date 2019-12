Cale liberă la Primăria Ploieşti pentru Andrei Volosevici! Fostul edil al orașului a fost achitat intr-un dosar instrumentat de DNA Ploiești Violeta Stoica Un nou dosar penal care a fost instrumentat de catre Direcția Naționala Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești, vestita “unitate de elita” a Laurei Codruța Kovesi, a fost pus la pamant de catre judecatorii de la Curtea de Apel Ploiești. Andrei Volosevici a fost achitat, ieri, de judecatorii de la Curtea de Apel Ploiești, intr-un dosar penal privind finanțarea echipei Petrolul. Poate ca, pe plan local, acesta este cel mai rasunator eșec al DNA Ploiești, instituție care a reușit performanța – prin… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

