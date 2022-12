Craiovenii vor plati mai mult pentru caldura din aceasta iarna. Modificarea tarifului de distributie si furnizare a energiei termice catre populație si agentii economici va fi supusa la vot in sedinta din 22 decembrie a Consiliului Local. Pretul gigacaloriei creste de la 499,89 de lei, inclusiv TVA. la 559,92 + TVA. Primaria Craiova nu mai poate modifica subventia deoarece ultima rectificare de buget s-a facut in luna octombrie. Dupa majorarile consecutive din septembrie si noiembrie 2021si august 2022, craiovenii se afla in fata unei noi cresteri de tarif. Potrivit unui proiect de hotarare care…