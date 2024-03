Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al PSD, Lucian Romascanu, a declarat joi ca in cadrul coalitiei cea mai buna optiune politica este in continuare aceea de a avea candidat comun la Primaria Capitalei. "In continuare cea mai buna optiune politica este sa avem un candidat comun. (...) Doamna Firea nu reuseste sa…

- Capitala va avea un hub prin intermediul caruia vor fi digitalizate serviciile de management și mobilitate urbana, care vor fi corelate cu platforma naționala, Observatorul Teritorial Național, a anunțat primarul Nicușor Dan.

- In ciuda incercarilor de a impulsiona un proiect considerat nerealist, primarul se confrunta acum cu lipsa sprijinului si lipsa de majoritate in Consiliul General al Municipiului Bucuresti. Aceasta situatie tensionata a determinat un apel la o noua majoritate, una bazata pe preocuparile si nevoile…

- Marcel Ciolacu a facut calculele și spune ca Nicușor Dan ar putea caștiga Primaria Capitalei, daca PSD și PNL nu vor avea un candidat comun. Premierul Marcel Ciolacu este de parere ca atat Nicușor Dan , cat și bucureștenii au pierdut patru ani din viața, deoarece in cest timp in București nu s-a intamplat…

- PSD și PNL continua sa caute un candidat pentru Primaria Capitalei. Spun ca se sondeaza pentru a-l aduce in fața pe cel mai bine clasat. Nu se ințeleg. Ar mai dura doua saptamani pina la anunțul oficial. Gabriela Firea pare sa fie tot mai departe de acest deziderat, in timp ce Sebastian Burduja, anunțat…

- Speculațiile se intețesc. Nu de Nicușor Dan trebuie sa se teama Gabriela Firea. De Marcel Ciolacu? Mai pragmatica dupa ultimele discuții cu premierul, Firea admite: ”Totul e posibil”. Susținuta, in toamna anului trecut, de premier,cand toata lumea ii intorcea spatele, declarațiile acestuia, de susținere…

- Protestul de duminica al fermierilor și transportatorilor se va desfașura intre orele 9.30 și 22.00 in Piața Constituției din București, insa deplasarea vehiculelor va incepe cu cateva ore inainte, a anunțat Primaria Capitalei, care a prezentat traseele stabilite și programul manifestației, relateaza…

- Prefectul Capitalei a spus joi seara, in exclusivitate la Digi24, ca protestul aprobat in Capitala nu este al fermierilor și transportatorilor, ci este protestul senatoarei Diana Șoșoaca. Acest lucru, subliniaza Rareș Hopinca, reiese din faptul ca și cererea de protest respinsa la inceputul saptamanii,…