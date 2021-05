Stiri pe aceeasi tema

- In județul Bacau, rata de incidența a ajuns, luni, la 0,58 la mie dar autoritațile continua sa amendeze cetațenii pentru ca nu poarta masca pe strada. In ultimele 48 de ore, sub autoritatea Institutiei Prefectului, politistii bacauani impreuna cu jandarmi, polițiști locali, precum și reprezentanți ai…

- Speranțele Aerostarului de a se menține in eșalonul secund al fotbalului romanesc s-au risipit dupa eșecul, scor 0-2, din 20 februarie, suferit pe teren propriu in fața celor de la Unirea Slobozia. Principalul Daniel Munteanu a fost inlocuit cu Mișu Ionescu, iar clubul a renunțat la mai mulți jucatori.…

- Bacauanii vor putea verifica in timp util in ce etapa se afla cererea de schimbare a a furnizorului de electricitate sau gaze. Asta dupa ce Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei va lansa o platforma informatica ce va conține datele tuturor clienților și furnizorilor de energie și…

- ​Consumatorii casnici de energie au de acum la dispoziție Calculatorul de Eficiența Energetica, un instrument online creat în cadrul programului România Eficienta, derulat de Energy Policy Group. Consumatorii casnici pot sa calculeze în trei pași care este consumul mediu de energie…

- Bacauanii care-și vor cumpara locuințe prin programul „Noua Casa” (fostul program „Prima Casa”) vor trebui sa-și asigure proprietațile, pe toata perioada derularii contractului. Locuințele trebuie asigurate impotriva tuturor riscurilor „la o valoare acceptata de o societate de asigurare, dar nu mai…

- Deputații și senatorii PNL-USR/Plus din comisia de Sanatate au respins amendamentele propuse de parlamentarii PSD Bacau, vizand investiții la blocul operator de la Spitalul Județean de Urgența, precum și la pavilionul medical „Spital Municipal”. Bacauanii solicitasera 17,64 milioane lei pentru dotarea…