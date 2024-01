Calcul: Cum vor fi afectați medicii de familie de scăderea sumelor decontate prin CNAS Calcul: Cum vor fi afectați medicii de familie de scaderea sumelor decontate prin CNAS Calcul: Cum vor fi afectați medicii de familie de scaderea sumelor decontate prin CNAS. Instituția propune noi tarife, mai mici fața de cele din 2023. Actuala propunere a CNAS este ca medicii de familie sa primeasca 7,7 lei pentru fiecare pacient pe care il au pe lista, fața de 12 lei cat era in 2023. […] Citește Calcul: Cum vor fi afectați medicii de familie de scaderea sumelor decontate prin CNAS in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

