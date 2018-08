Calciu pentru copii: cum, cât, de unde. Toţi părinţii trebuie să ştie aceste informaţii Specialistii pediatri de la keepkidshealthy.com ne recomanda urmatorul necesar de calciu pe categorii de varsta ale copiilor: Copiii intre 1-3 ani au nevoie de 500 mg de calciu in fiecare zi (aproximativ 2 pahare de lapte) Prescolarii si scolarii in clasele mici (4-8 ani) au nevoie de 800 mg calciu in fiecare zi (aproximativ 3 pahare de lapte). Scolarii mai mari si adolescentii (9-18 ani) au nevoie de 1300 mg calciu pe zi. Acest nivel mai ridicat de calciu este important indeosebi cand incepe pubertatea (aproximativ 4 pahare de lapte). Intrucat produsele lactate sunt… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Parinții care nu-și vaccineaza copiii trebuie sa cunoasca asta: Boala este fatala! / Rujeola sau pojarul, cum i se mai spune în popor, este o boala extrem de contagioasa și periculoasa. Specialiștii fac apel catre parinți sa dea dovada de responsabilitate și sa-și vaccineze copiii, daca nu…

- Copiii, singuri in fața amenințarilor din mediul online / Zilnic apar servicii noi de socializare, aplicații și jocuri online. În aceste condiții, siguranța copiilor depinde în mare masura de gradul de implicare al parinților. De aceasta parere este psihologul Parascovia Topada care a…

- Familiile a 21.089 de nou-nascuti din București au primit cate 2.500 de lei, ceea ce inseamna ca Primaria Capitalei a acordat tinerilor parinți 52,7 de milioane de lei, in cursul primului an de funcționare a programului, adica aproximativ 12 milioane de euro. Primarul General, Gabriela Firea: “Iata…

- Presedintele SUA, Donald Trump, cere Pentagonului sa puna la dispoziție aproximativ 20.000 de paturi intr-o baza militara veche pentru a gazdui copiii imigranților reținuți dupa ce au intrat ilegal in Statele Unite, relateaza BBC. De acest plan vor beneficia atat copiii care au trecut granița…

- “Ce am sadit in ei, asta a rodit. Este mai usor sa-i acuzam decat sa vedem ce se petrece cu ei, cum se simt, care sunt adevaratele lor nevoi. Consider ca pentru sanatatea copiilor nostri este vital sa ne asumam rolul de parinti constienti. Sa intelegem ca pana nu ne rezolvam noi ca adulti problemele,…

- Parintii ar putea fi exceptati de plata intretinerii pentru copiii cu varsta de pana la sapte ani, iar pentru cei cu varste intre 7 si 14 ani cheltuielile de intretinere s-ar putea reduce la jumatate. Cel putin asa prevede un proiect de act normativ depus recent la Senat de mai multi parlamentari PNL.…

- Polițiștii Inspectoratul de Poliție Vrancea au fost alaturi de cei mici, vineri, 1 iunie a.c., in intervalul orar 10.00-14.00, la manifestarile prilejuite de sarbatorirea Zilei Internaționale a Copilului din municipiul Focșani. Vineri, 1 iunie a.c., incepand cu ora 10.00, politisti…

- Numarul copiilor din mediul rural, care termina studiile școlare, este in continuare mic, pentru ca mulți abandoneaza școala. Condițiile materiale ale gospodariei lor influențeaza participarea copiilor la educație. Cele mai recente date despre situația copiilor din mediul rural din Romania arata ca,…