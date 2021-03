Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din Moravita au depistat, in timpul unei actiuni de combatere a migratiei ilegale desfasurata in judetul Timis, un cetatean roman care a sprijinit sapte turci in incercarea de a trece ilegal frontiera. Potrivit unui comunicat transmis duminica de Politia de Frontiera Romana,…

- Un tanar a fost prins de polițiștii din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Petea – ITPF Sighetu Marmației in timp ce incerca sa intre in Romania cu o mașina furata de 50.000 de euro, care figureaza ca fiind semnalat furat din Cehia, informeaza un comunicat al instituției, citat de digi24 . Pe…

- Politistii de frontiera din cadrul sectorului Cruceni – judetul Timis au oprit, ieri, pe DN 59B, intre localitatile Cenei si Uivar, un autoturism marca Seat, condus de un cetatean roman, in varsta de 41 ani, avand in partea dreapta, ca pasager, un alt cetatean roman. In urma verificarii mijlocului…

- Polițiștii din Timiș au fost sesizați prin apel la 112 ca pe o strada din localitatea Chisoda se afla o mașina carbonizata, iar in interior sunt posibile urme de cadavru, anunța MEDIAFAX. Polițiștii timișeni au fost sesizați, duminica, in jurul orei 9.00, prin apel 112, ca pe strada Bucegi,…

- Politistii de frontiera aradeni au prins, in ultimele 24 de ore, 13 migranti din Afganistan, Siria, Congo si Camerun, care au incercat sa iasa din Romania ascunsi in doua camioane sau traversand pe jos un camp. Intr-un camion condus de un turc in varsta de 37 de ani, verificat in Punctul…

- Polițiștii de frontiera din Timiș au reușit prinderea in flagrant a trei calauze in timp ce transportau migranți. O patrula a oprit pentru verificari, intre localitatile Jamu Mare si Latunas, un microbuz inmatriculat in Romania, condus de un cetatean roman. Autovehiculul era insotit de un BMW, in care…

- Botosani, 16 ian /Agerpres/- Politistii de frontiera din Botosani au folosit focuri de arma pentru prinderea a doi barbati suspectati de contrabanda cu tigari, se arata intr-un comunicat de presa transmis, sambata, de Politia de Frontiera. Potrivit sursei citate, cei doi barbati, unul in varsta de 37…

- Azi (15 ianuarie) dimineața, in jurul orei 07.00, politistii de frontiera au oprit pentru control, in localitatea Mediesu Aurit, un autoturism marca Opel Meriva, inmatriculat in Romania. Masina era condusa de catre un satmarean, in varsta de 48 de ani. La controlul sumar al autoturismului, politistii…