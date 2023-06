In aceasta seara, la Biblioteca Județeana „C. Sturdza” Bacau, Valentin Ivancea, președintele CJ Bacau, a participat la un eveniment special, unde a avut ocazia sa asculte povestea a trei personalitați remarcabile: Voicu Bojan, autorul albumului “Via Transilvanica”, Tibi Ușeriu, alergator de anduranța și ultramaratonist, și Alin Ușeriu, președintele Asociației Tasuleasa Social. Aceștia, prin propriile lor […] Articolul Calatoriile, surse de energie și evadare din cotidian. “Via Transilvanica” la Biblioteca Județeana apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! .