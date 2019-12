Calamități naturale produse în 2019 Iata cateva fenomene care au ingrijorat nu numai autoritațile dar și pe climatologi. Australia a inregistrat noi recorduri de caldura. Ziua de 18 decembrie a devenit cea mai calduroasa zi din istorie, depasind orice record de temperatura inregistrat vreodata. Tot in aceasta perioada au izbucnit acolo și cele mai mari incendii de vegetatie. Temperatura maxima medie in toata tara a fost de 40,9 grade Celsius pe data de 17 decembrie, incalcand recordul anterior de 40,3 grade stabilit in ianuarie 2013. Temperaturile extrem de ridicate cu care se confrunta Australia in ultima luna din 2019… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

