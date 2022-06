Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu realizat de cercetatorii francezi de la AP-HP (Assistance Publique – Hopitaux de Paris), publicat saptamana aceasta in revista PLOS One, dovedește ca simțul mirosului cu care sunt dotați cainii ii poate ajuta sa detecteze Covid-19, transmite 20 Minutes. Și rezultatele obținute de caini sunt…

- Tody Laboratories Int. SRL a incheiat 28997 contracte de achizitii publice in valoare totala de 35.014.208,54 lei Penitenciarul Poarta Alba cumpara consumabile medicale teste covid Potrivit datelor oficiale, Penitenciarul Poarta Alba va achizitiona teste covid in cantitate de minim 500 bucati si maxim…

- Gigantul farmaceutic elvețian Roche a anunțat, saptamana aceasta, ca a dezvoltat teste PCR pentru detectarea virusului variolei maimuței, dupa apariția mai multor cazuri in țari unde boala nu este curenta, transmite AFP. ”Roche a dezvoltat foarte repede o noua serie de teste pentru detectarea virusului…

- Un studiu al eșantioanelor de sange recoltate indiferent de cauze in Statele Unite arata ca, in realitate, numarul copiilor infectați cu noul coronavirus este mult mai mare comparativ cu numarul indicat prin testele PCR și anunțat oficial, transmite Sciences de Avenir. In doi ani de pandemie, coronavirusul…

- Ministerul Sanatatii a anuntat, luni, ca a primit din partea Coreei de Sud o donatie de 600.000 de teste antigenice rapide pentru depistarea COVID-19. ”Astazi, 16 mai 2022, a avut loc la sediul companiei Unifarm, in prezenta Ministrului Sanatatii (MS), prof. univ. dr. Alexandru Rafila si a Excelentei…

- Autoritațile din Shanghai au analizat situația din oraș joi (12 mai), pentru ultimele cazuri de COVID-19, in speranța de a gasi o ieșire dintr-o izolare dureroasa ce ține de șase saptamani. Orașul centru comercial chinez, de 25 de milioane de oameni, și-a inasprit in ultimele zile blocada intr-un ultim…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a anunțat ca au fost identificate 348 de cazuri probabile de hepatita de cauza necunoscuta și pentru a explica originea acestei boli atenția este concentrata mai mult pe ipoteza unui adenovirus, dar nu este exclusa legatura cu Covid-19. Potrivit OMS, aceste cazuri…

- O femeie, angajata in domeniul sanitar, in varsta de de 31 de ani, a facut Covid de doua ori in decurs de 20 de zile – cel mai scurt interval cunoscut intre infecții, susțin cercetatorii spanioli, transmite BBC. Testele confirma ca femeia a fost infectata cu doua variante ale noului coronavirus: Delta,…