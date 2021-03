Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Slatina a fost pus de mai multe ori, in ultimii ani, in situatia de a cauta o solutie pentru ca diverse bunuri pierdute de proprietari sa ajunga la acestia. Asa cum a dat vineri, 5 martie, de proprietarul unei sume importante de bani, dar si al unor documente importante.

- Instanța a luat o decizie definitiva in cazul lui Gheorghe Dinca. Cererea „Monstrului din Caracal” de a-i fi stramutat dosarul la Tribunalul din Slatina i-a fost respinsa, astfel ca judecatorii din Olt vor continua sa il judece pe acesta in cazul rapirii și uciderii celor doua fete, Alexandra Maceșanu…

- Șoferul unei mașini a murit, vineri, dupa ce a lovit arcul de triumf de la intrarea in Slatina, județul Olt, iar vehiculul a luat foc imediat. Traficul in zona este blocat. Citește și: Contre dure in Coaliție. Liderii USR-PLUS amenința cu ieșirea de la guvernare. Liberalii nu ii opresc prea…

- Compania de salubritate Romprest anunta ca va ingriji pe cheltuiala sa cainii din Adapostul Odai pana la solutionarea litigiului cu Primaria Sectorului 1, informeaza Agerpres. Compania Romprest a precizat ca angajatii sai vor hrani si ingriji cainii, astfel incat, pana la deblocarea situatiei, niciun…

- Un tanar in varsta de 34 de ani, testat pozitiv pentru infectia cu SARS-COV-2 si care se intorsese din Marea Britanie in urma cu mai putin de doua saptamani, a decedat la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Slatina unde era internat in stare grava, potrivit purtatorului de

- Primaria Apahida a apelat la o firma specializata din Sebeș pentru ridicarea tuturor câinilor fara stapân din localitate. Grigore Fati, primarul din Apahida, le-a recomandat localnicilor sa își țina câinii în curte, deoarece în caz contrar ar putea…

- Vaccinarea anti-COVID a inceput luni in centrele comunitare din municipiile Slatina si Caracal si din orasele Corabia, Scornicesti si Draganesti, printre primele persoane vaccinate fiind si primarul Caracalului, Ion Doldurea. Acesta a aratat intr-un mesaj postat pe facebook ca vaccinarea este…

- Sectia externa de Pneumologie a SJU Slatina, care functioneaza in orasul Scornicesti din judetul Olt, se confrunta cu un focar de coronavirus. Sapte pacienti si o asistenta au fost confirmati pana la aceasta data.