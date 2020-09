Câini special antrenați pentru a detecta persoanele infectate cu COVID O noua provocare a inceput in programele de pandemie și depistarea COVID -19. 15 caini antrenați sa detecteze noul coronavirus sunt folositi pe aeroportul Vantaa din Helsinki pentru a detecta pasagerii cu coronavirus, au anunțat autoritațile finlandeze, potrivit Reuters. Pe langa acest proiect pilot se desfașoara insa și testarile obișnuite. In luna mai, Universitatea din Helsinki (Finlanda) a inceput un test pilot pentru dresarea cainilor, astfel incat aceștia sa poata recunoaște boala Covid-19 cu ajutorul organelor olfactive. Dupa cateva saptamani, oamenii de știința responsabili de studiu au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

